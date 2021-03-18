İsimleri fidanlarla büyüyecek

Ordu'nun Ünye ilçesinde kadınlar tarafından 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda şehitlerin isimleri yazılı fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Kadınların öncülük ettiği programda 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi nedeniyle, 106 yıl önce Çanakkale'de şehit düşen Ordulu şehitlerin anısına 100 adet fidan dağıtıldı. İlçe Garnizon Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlara ve esnaflara fidan dağıtımı sonrası konuşan Sacide Hilal Şahin, "Biz kadınlar olarak bu gün 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir farkındalık oluşturarak şehitlerimizin isimlerinin yazılı olan çam fidanlarını vatandaşlarımıza dağıttık. 106 yıl önce Çanakkale'de şehit olan Ordulu şehitlerimizin isimlerinin yazılı oldukları fidanları bu anlamlı günde taçlandırmak istedik. Fidanları halkımıza dağıtırken, onların da toprakla buluşturmalarını söyledik. Toprakla buluşan fidanlarımızın, şehitlerimizin isimleriyle büyümesini umuyoruz" dedi.

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