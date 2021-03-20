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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

86 yaşında ilk doğum günü

İHA

86 yaşında ilk doğum günü

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Yaşlılara Saygı Haftası'nda büyüklerini unutmadı.
19 ilçede bulunan yaşlıların evde temizlikten sıcak yemeğine, ulaşımından psikolojik desteğine kadar birçok hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, 1820 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’nda da onları yalnız bırakmadı. Büyükşehir Belediyesi, Ordu genelinde bulunan yaşlıların 1820 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’nı çeşitli hediyeler ile kutladı.
19 ilçede bulunan ve Büyükşehir Belediyesince her türlü ihtiyaçları karşılanan yaşlıların haftası kutlanarak, ORMEK’te kadınlar tarafından üretilen el emeği ürünleri ve kişisel temizlik malzemeleri hediye edildi. Aynı zamanda 85 yaşına kadar hiç doğum gününü kutlamamış olan Şaziye Cörüt’ün 86’ncı yaş günü Büyükşehir Belediyesi tarafından kutlandı.

86 yaşında ilk doğum günü
Doğum gününü dahi hatırlamayan Şaziye Çörüt yapılan sürpriz karşısında gözyaşlarına hâkim olamadı. Yapılan sürpriz karşısında şaşıran Şadiye Çörüt, “Bugün ben dahi doğum günümün olduğu unutmuştum” dedi.
Sıcak yemek, temizlik gibi tüm ihtiyaçlarının Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığını belirten Atnen Bilgi de “Büyükşehir Belediyemizden yemeğim ekmeğim geliyor, temizliğim yapılıyor, tüm ihtiyaçlarım karşılanıyor. Allah razı olsun onlardan. Bugün de bizleri unutmadılar çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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