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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tahtadan yaptığı arabayla sürücülere rakip oldu

İHA

Tahtadan yaptığı arabayla sürücülere rakip oldu

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Hüseyin Gümüş, 4 tekerlekli tahta arabaya taktığı motorla sürücülere rakip oldu.
Ünye'nin İpekyolu Mahallesi'nde yaşayan 42 yaşındaki Hüseyin Gümüş, çocuğuyla beraber köye her gittiğinde rampa aşağı kaymak için 4 tekerlekli tahtadan araba yaptı. Her rampaya çıktığında yorulunca aklında motor fikrini canlandıran Gümüş, tahtadan olan aracı çeşitli malzemelerle toplayarak benzinliye çevirdi. Birçok denemesinin ardından tırpan motoru ve ardından motosiklet motoruyla test sürüşleri yapan Gümüş, arabasını 4x4'e dönüştürmeyi amaçlıyor.

"Bir sonraki hedefim 4x4 araç yapmak"
Tahta arabalara merakının oğluyla birlikte olduğunu ve beraber başardığını söyleyen Hüseyin Gümüş, "Bu hikayemiz köyde tahta arabayla başladı. Oğlumun yoğun isteği üzerine kendi çocukluğumdaki tahta arabalardan esinlenerek bu arabayı yaptım. Oğlum tahta araba ile rampa aşağı inip çıkarken sorun oluyordu. Sonrasında bu tahta arabayı geliştirmeyi amaçladım. Çizip planlayarak tahta arabaya tırpan motoru takarsak olacağını düşündük ama hiç verim alamadık. Düz yolda biraz gitse de bunun da üzerine çıkmayı amaçladık. 3 tekerden 4 tekere çıkardık. Sonrasında daha sağlam kaynaklarla motor takıp daha iyi olması için çabaladık. Oğlumla birlikte motoru tamamlamamız yaklaşık 3 ayımızı aldı ve maliyeti ise 2 bin 500 lirayı buldu. Fren sistemi de ekledik ama tabii ki hala eksiklerimiz var. Fren sistemini eklemek baya zamanımızı aldı. İlk sürüşümüz sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Şu anda elimizden geldiği kadarıyla yapmış olduğumuz arabayı ilerde daha da geliştirmeyi düşünüyoruz. Hatta 4x4'e çevirip, direksiyon ve gaz sistemini de geliştirmeyi amaçlıyoruz. Şu anda oğlumun bu arabayı kullanırken mutlu olması beni de mutlu ediyor'' dedi.

"Babamla gurur duyuyorum"
Babasının kendisi için yaptığı aracın mutluluğunu paylaşan 13 yaşındaki Atakan Gümüş, "İlk başta dedemden tahta araba istemiştim. Sonrasında tahta arabayı taşıyamadım ve babamdan tahta arabama motor takmasını istedim, babam da tırpan motoru taktı. Ama daha da geliştirmeyi kafasına koymuştu. Yapım aşamasında babama yardım ettim ve babam da başardı. Şu anda okula başladım ve arkadaşlarım çok beğendiler, onlar da kullandılar ve babamın yetenekli olduğunu düşündüler. Ben babamla gurur duyuyorum ve bütün babaların evlatlarına bu şekilde örnek olmalarını diliyorum" diye konuştu.

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