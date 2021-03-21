Dağların arasındaki otoban

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Karadeniz Sahil Yolu kapsamında OrduFatsa arasında inşa edilen otoban ve tüneller, zorlu coğrafyada dağlarla verilen mücadele sonrası sağlanan konforlu ulaşımı gözler önüne seriyor.

OrduFatsa arasını 42 km’den 27 km’ye düşüren ve 2007 yılında ulaşıma açılan yolda halen ulaşım sektörüne hizmet veren ve 3 bin 820 metre uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun 6. karayolu tüpgeçidi Nefise Akçelik Tüneli bulunuyor.

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