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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’nun mahallelerinde asfalt sevinci

İHA

Ordu’nun mahallelerinde asfalt sevinci

Türkiye’nin en fazla kırsal yol ağına sahip Ordu’da yollar asfaltlandıkça muhtarlardan teşekkür yağıyor.
Perşembe’nin Medreseönü, Altınordu’nun Artıklı ve Altınyurt, Gülyalı’nın Kestane Mahallesi sakinleri yıllar sonra asfalta kavuşmanın sevincini yaşadı. Vatandaşlar, Ordu Büyükşehir Belediyesine memnuniyetlerini dile getiren muhtarlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkürlerini iletti.

“Yıllarca bekledik”
Mahallelerinin asfalta kavuşmasını yıllarca beklediklerini ifade eden Artıklı Mahallesi Muhtarı Abdullah Uzunyurt, “3 kilometre yolumuz sıcak asfalta kavuştu. Bu yolumuzun bir tarafı Ulubey karayollarına bağlı diğer tarafı Çambaşı karayollarına bağlı bir yol. Biz bu yolumuzun sıcak asfalta kavuşmasını yıllarca bekledik ve Büyükşehir Belediyesi bu hasrete bir son verdi. Bu hizmeti bize sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Bey’e mahallem adına teşekkür ediyorum” dedi.

“Yolun ömrü tamamen tükenmişti”
Mahalle yolunu vatandaşların artık rahatlıkla kullanabileceğini söyleyen Altınyurt Mahallesi Muhtarı Erdoğan Çavuş, “Altınyurt Mahallesi yolumuz tamamen bozulmuş ve bitmiş durumdaydı. Bu yol en son 90’lı yıllarda yapılmıştı. Haliyle yolların bozuk olması, kanalların yıkık olması sebebiyle yolun ömrü tamamen tükenmişti. Vatandaşlarımız yolu rahatlıkla kullanamıyorlardı. Buraya bir ambulans gelse kolaylıkla hastayı hastaneye nakledemiyordu. Ama şimdi buradan rahatlıkla hızlı bir şekilde hastaneye ulaşmış olacak. Öncelikle bize bu hizmeti sağlayan Başkanımız Hilmi Güler’e ve ekibine mahallem adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum”
Günlük 200250 aracın faydalandığı yolun yapılmasını yıllarca beklediklerini dile getiren Kestane Mahallesi Muhtarı Yusuf Gülseven, “Kestane Mahallesi’ne yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu grup yolumuz 6 mahalleye hitap eden bir yol, aynı zamanda komşumuz Giresun Piraziz ilçesine bağlı yaylalara kadar giden bir yol. Bu yolda günlük 200250 araç ulaşım sağlıyor. Bu yolun yapılması uzun yıllardır beklenen bir hizmetti. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler sayesinde bu yolumuz yapıldı” şeklinde konuştu.

“Mahallemizin her yerinde Hilmi Bey’in eli var”
Kestane Mahallesi’ne güzel yatırımlar yapıldığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür eden Kestane Mahallesi sakini Mustafa Ün, “Belediye Başkanımız Hilmi Bey’den Allah razı olsun, yolumuzu yaptırdı. Kestane Mahallemize gerçekten güzel yatırımlar yapıyor. Öncesinde yolumuz yol gibi değildi. Yolundan, suyundan aklınıza ne gelirse mahallemizin her yerinde Hilmi Bey’in eli var. Bu yol 5 mahalleyi birbirine bağlayan hatta Giresun toprağına bile giden bir yol. Birçok vatandaşımız bu faydalanıyordu” diye ifade etti.

“Yolumuz Hilmi Güler sayesinde yapıldı”
Mahallesi adına hizmetler için teşekkür eden Medreseönü Mahallesi Muhtarı Hasan Aydın, “Yolumuz Başkanımız Hilmi Güler sayesinde yapıldı. Hizmetlerinden dolayı kendisine mahallem adına teşekkür ediyorum. Hizmetlerinin devamını mahallemize bekliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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