Down sendromlu çocuklara anlamlı ziyaret

Ordu’nun Altınordu Belediyesi ekipleri, ’21 Mart Dünya Down Sendromlu Farkındalık Günü’ dolayısı ile özel çocukları ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi.

Altınordu Belediyesi ekipleri kentteki 15 özel çocuğu ziyaret ederek, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören adına çeşitli hediyeler takdim etti. Özel çocukları evlerinde ziyaret ederek hediyelerini ulaştıran ekipler, Buğra Türkyılmaz isimli çocuğun kedi evi isteği de yerine getirildi.

Down sendromlu çocuklar ile ailelerinin gününü kutlayan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, her canın özel olduğuna dikkat çekerek, tüm çocukların topluma kazandırılmasının önemine değindi. Başkan Tören, “Down sendromu hastalık değil, genetik bir farklılıktır. Ben bütün down sendromlu yavrularımızın günlerini yürekten kutluyorum. Sempatik, güler yüzlü, sevecen, pozitif enerjileriyle mutluluk aşılayan yavrulardır down sendromlu çocuklarımız. Yüksek insani değerleri ve karşılıksız sevgileriyle dünyamıza ayrı bir güzellik katan özel kardeşlerimizin sosyal yaşama katılmalarını destekliyor ve her türlü sorumluluğu alarak çalışıyoruz” dedi.



Down Kafe pandemi sonrası hizmet verecek

Altınordu Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve pandemi sonrası açılarak hizmet verecek Down Kafe ile ilgili de konuşan Başkan Tören, “Down sendromlu bireylerin öncelikli olacağı, engelli gençlerin istihdam edilerek sosyal ve ekonomik hayatlarını daha kolay sürdürebilmelerini, sosyal bir ortamda iş hayatında aktif yer alarak üretime katılmalarını amaçladığımız kafemiz hazır. Ancak pandemi nedeniyle aktif hale gelemedi. İnşallah hayatın normale dönmesiyle kafemiz kapılarını misafirlerine açacak” ifadelerini kullandı.

