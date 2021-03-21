3. Lig: 52 Orduspor FK: 3 - Alanya Kestelspor : 0

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Misli.com 3. Lig 4. Grup 28. hafta maçında 52 Orduspor FK sahasında, Alanya Kestelspor’u 30 mağlup etti.



Stat: 19 Eylül

Hakemler: Ömer Kocabey xx, Ramazan Ufuk Avdaş xx, Semih Kocaman xx

52 Orduspor FK: Taha Ayan xxx, Gürkan Arslan xx, Şükrü Kaan Kılıçaslan xx, Oğuzhan Birben xx (Gökhan Özer dk. 50 xx), Gökhan Berkay Yıldız xx, Halil İbrahim Peşken xx (Eyüp Poyraz dk. 87 ?), Ali Kemal Başaran xxx, Gökhan Erdöl xxx (Çağrı Büyük dk. 89 ?), Emrullah Sarıhasanoğlu xx, Eşref Korkmazoğlu xx, Hakan Doğru xx

Alanya Kestelspor: Hasan Sürmeli xx, Ufuk Özcan x (Alhan Kurtoğlu dk. 83 ?), Talha Yünkuş x, Okan Şahingöz xx (Ümit Koz dk. 63 x), Veysel Karani Ünal xx (Kadir Torbacı dk. 46 x), Özkan Toprak x, Muhammet Özdemir x (Efe Görgülü dk. 62 x), Buluthan Bulut x, Abdurrahman Ayhanoğlu x (Mert Korkmaz dk. 89 ?), Sabutay Alper Bayülken x Cevat Kuy

Goller: Gökhan Erdöl (dk. 56 ve 86), Şükrü Kaan Kılıçaslan (dk. 80) (52 Orduspor FK)

Sarı kartlar: Şükrü Kaan Kılıçaslan (52 Orduspor), Cevat Kuy, Efe Görgülü, Abdurrahman Ayhanoğlu (Alanya Kestelspor)

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