Fatsa'da doluda araçlar zarar gördü

Ordu’nun Fatsa ilçesinde etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu araçlarda zarara yol açtı.

Fatsa ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle ekili alanların yanı sıra bazı araç ve evlerde hasar oluştu. Vatandaşlar, araçlarını korumak için evden indirdikleri battaniyeleri bir daha dolu yağma ihtimaline karşı araçlarının üzerine örttü. Araçlarında hasar olduğunu söyleyen vatandaşlar, Fatsa’da ilk defa böyle bir durumun yaşandığını ifade ettiler.

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