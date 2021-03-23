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Dev koçlar 90 kiloya ulaştı Hayvancılıkla uğraşan Hasan Fahri Olgu: “Koçların ırkı ile hiç oynanmadı, çiftine 50 bin TL verseler satmam”

İHA

Dev koçlar 90 kiloya ulaştı Hayvancılıkla uğraşan Hasan Fahri Olgu: “Koçların ırkı ile hiç oynanmadı, çiftine 50 bin TL verseler satmam”

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Hasan Fahri Olgun, ırkları 2 asır önceye dayanan ve genleriyle oynanmayan karayaka ırkı koçlarına gözü gibi bakıyor. Olgun, yaklaşık 90 kilograma kadar ulaşabilen cins koçlarını para karşılığında satmayı düşünmediğini söyledi.
Ünye ilçesinde yaklaşık 40 yıldır hayvancılıkla uğraşan 55 yaşındaki Hasan Fahri Olgun, bir tanıdığından aldığı ve ırkları yaklaşık 200 yıl öncesine dayanan karayaka ırkı koçlarının bakımını özel bir şekilde yapıyor. Kış döneminde yaklaşık 150 adet küçükbaş hayvanın bakımını yapan ancak kiloları 90,80 ve 70’e kadar ulaşan karayaka ırkı koçlarını ahırda özel olarak besleyen Olgun, koçlarını 50 bin TL’ye dahi satmayacağını belirtiyor.

“Büyüğü 90, küçüğü 70 kilogram”
Yaklaşık 200 yıldır cins koçların ırklarının hiç değişmediğini aktaran Hasan Fahri Olgun, “40 yıldan beri hayvancılıkla uğraşıyorum. Şu anda 150 adet üretim amaçlı küçükbaş hayvanım var. Bu şekilde dede mesleğini sürdürüyorum. Bendeki 3 tane büyük koçun özelliği, yaklaşık 2 asırdan bu yana olan koyunların ırkından olması ve geniyle ve ırkıyla oynanmamış olması. Aynı düzenden devam ediyorum. Onları büyütüyorum. Koçlar 7, 4 ve 3 yaşında. Koçlardan bir tanesi 90, diğeri 80 ve diğer de 70 kilogram geliyor. Bunların kilolu olmasının sebebi, kuzuluk döneminde sürüye katmıyorum ve ayrı besliyorum. İyi büyüyorlar ve ırklarıyla hiç oynamadığımız için büyüyorlar. Bunlar Karadeniz Bölgesi’nin karayaka ırkları” dedi.

“50 bin TL verseler vermem”
Karayaka ırkı koyunlarını para karşılığı satmayı düşünmediğini ancak bu cinsi devam ettirmek isteyenlere yardımcı olabileceğini aktaran Olgun, “Ben bu işi 10 yıl daha devam ettirmeyi düşünüyorum. Devam ettirmemin sebebi de ihtiyacı olanlara tedarik etmek. Bunları satmayı düşünmüyorum ve ömrüm el verdiğince bakıp, ata tohumlarına sahip çıkıp genleri ile oynamayacağım. Ancak bu ırkı devam ettirmek isteyen olursa yardımcı olurum. Parayla bunların çiftini 50 bin TL’ye dahi isteyen olsa vermem. Yetiştirme amaçlı insanlara yardımcı olmak isterim” şeklinde konuştu.

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