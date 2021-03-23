Ordu Eğitim Araştırma Hastanesine KVC Ameliyathanesi ve Yoğun Bakım Ünitesi yapılacak

Sağlık BakanlığıODÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine yapılacak olan 3. basamak kardiyovasküler cerrahi (KVC) ameliyathanesi ile yoğun bakım ünitesi yapım sözleşmesi, Vali Tuncay Sonel başkanlığında imzalandı.

Vali Tuncay Sonel, ODÜ Eğitim, Kültür ve Sağlık Hizmetleri Vakfı ve hayırsever iş insanlarının katkısı ile yapımı gerçekleştirilecek olan 3. basamak kardiyovasküler cerrahi (KVC) ameliyathanesi ile yoğun bakım ünitesi yapım işinin tamamlanmasıyla birlikte Ordu’da eksikliği hissedilen önemli bir sağlık hizmetinin daha yerine getirileceğinin altını çizdi.

Sağlık BakanlığıODÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde yapılacak olan kardiyovasküler cerrahi ameliyathanesi ile yoğun bakım ünitesinin hayata geçirilmesi amacıyla yüklenici firma ile yapım sözleşmesi imzalanacağını söyleyen Vali Sonel, “Ordulu hemşehrilerimizin sağlık anlamında yaşamını daha kolaylaştırıcı noktaya getirmek için hep birlikte gayret ediyoruz. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleri ve Sağlık Bakanımızın katkılarıyla yıllardır eksikliği hissedilen 900 yataklı şehir hastanemizin İhalesi yapıldı ve inşaatına başlandı. Yeni hastanemiz 2023 içinde inşallah bitecek. Bu sürede mevcut Eğitim Araştırma Hastanemize kalp ameliyathanesi ve yoğun bakım yapalım ki bir vatandaşımızın canı bizler için önemli. Kalp ameliyatı İçin başka illere gitmeye gerek kalmayacak. Kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesinin önemi bildiğiniz gibi kalp damar ameliyatı geçirmiş ya da geçirecek olan hastaların, hayati önem taşıyan fonksiyonlarının kesintisiz takibi ve desteklenmesidir. Bu nedenle ağır kalp ameliyatları için hemşehrilerimiz başka illere gitmek zorunda kalmayacak. Eğitim Araştırma Hastanemizde değerli kalp hocalarımız bulunuyor. Ordulu vatandaşlarımız kardiyovasküler cerrahi ameliyathanesi ile yoğun bakım ünitesinin en kısa sürede hizmete girmesi ile birlikte en ağır kalp ameliyatlarını artık ilimizde olma şansını elde etmiş olacak” diye konuştu.

ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan ise yaptığı konuşmada, ”Eğitim Araştırma Hastanemizde insan sağlığı açısından ne gerekiyorsa onu yapalım, Ordulu hemşehrilerimiz bu ilden sağlık için bir başka ile gitmesinler istedik. Altyapımız ve doktorlarımız var. Sayın Valimizin öncülüğünde kardiyovasküler cerrahi ameliyathanesi ile yoğun bakım ünitesi yapım sözleşmesini imzalayacağız. Hedefimiz, insanlarımızın sağlık konusunda mağdur olmamasıdır. Sayın Valimin özverisi, tecrübesi, aktif, dinamik kişiliği ile bu ile bu ülkeye olan sevdasıyla birlik beraberlik dayanışma içinde ilimizin sorunlarını çözme noktasında işbirliği içerisinde hareket ediyoruz” şeklinde konuştu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu da konuşmasında, Eğitim Araştırma Hastanesinde 3. basamak kardiyovasküler cerrahi ameliyathanesi bulunmadığını belirterek, “Eksikliğimiz yok ama fiziki olarak mekân anlamında yetersizliklerimiz vardı. Bu yetersizliğimizi kardiyovasküler cerrahi anlamında gidermiş olacağız. Bizim için bir insanın hayatta kalması çok daha değerli. Böyle bir hizmetin Ordu’ya kazandırılmasına vesile olduğunuz Sayın Valimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından, ODÜ Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde yapılacak olan kardiyovasküler cerrahi ameliyathanesi ile yoğun bakım ünitesi yapım sözleşmesi Vali Tuncay Sonel, ODÜ Rektörü Prof.Dr.Ali Akdoğan ile yüklenici firma temsilcisi Ahmet Alp Doğru tarafından imzalandı.

Valilik Makamında gerçekleştirilen programda İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, ODÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Niyazi Taşçı, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı. Doç. Dr. Kaptanıderya Tayfur, yüklenici firma temsilcisi Ahmet Alp Doğru da hazır bulundu.

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