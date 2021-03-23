Ordu'da doluya battaniyeli önlem

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA) ORDU'nun Fatsa ve Perşembe ilçelerinde dolu etkili oldu. Yaklaşık 5 dakika boyunca yağan fındık tanesi büyüklüğündeki dolu, çevredeki araçlara zarar verdi. Yağışlı havanın süreceği bildirilen Ordu´da vatandaşlar araçlarının zarar görmesini engellemek için battaniyelerle önlem almaya çalıştı.
Ordu'da dün akşam başlayan sağanak, yerini fındık tanesi büyüklüğünde yağan doluya bıraktı. Yaklaşık 5 dakika Fatsa ve Perşembe ilçelerinde etkili olan dolu, birçok iş yerinde, araçta, evde ve ekili arazide zararlara neden oldu.
Yağışlı havanın ve şiddetli rüzgarın etkisini sürdüreceği bildirilen Ordu'da, vatandaşlar doluya karşı tedbir amacıyla, evinin önüne park ettiği araçlarının üstünü battaniye, halı ve kilim örtmeye başladı. DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2021-03-23 12:42:50
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