Ordu’da sahte enerji içeceği ele geçirildi

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Ordu’da çok sayıda sahte marka enerji içeceği ele geçirildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı'nca mali suçlar ile mücadele kapsamında Fatsa ilçesinde sahte markalı enerji içeceği satıldığı bilgisinin alınması üzerine 3 şüpheli şahsa ait iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada bin 393 adet sahte enerji içeceği ele geçirildi

Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.

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