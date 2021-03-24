Ordu’da kaçak telefon operasyonu

Ordu’da kaçak telefon ürünlerine yönelik operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı elektronik ürün ele geçirildi.
Ordu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Korgan ilçesinde kaçak emtia satışı yapan 2 adreste eş zamanlı olarak arama yapıldı. Yapılan aramalarda 7 adet yurt dışı kaçağı akıllı telefon, 9 adet yurt dışı kaçağı tuşlu telefon, 1 adet cep telefonu klonlama cihazı, 474 adet yurt dışı kaçağı olduğu değerlendirilen elektronik ürün ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.