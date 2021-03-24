Ordu’da kaçak telefon operasyonu

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Ordu’da kaçak telefon ürünlerine yönelik operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı elektronik ürün ele geçirildi.

Ordu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Korgan ilçesinde kaçak emtia satışı yapan 2 adreste eş zamanlı olarak arama yapıldı. Yapılan aramalarda 7 adet yurt dışı kaçağı akıllı telefon, 9 adet yurt dışı kaçağı tuşlu telefon, 1 adet cep telefonu klonlama cihazı, 474 adet yurt dışı kaçağı olduğu değerlendirilen elektronik ürün ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

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