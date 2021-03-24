Ordu'da yükseklerde kar kalınlığı 50 santime ulaştı

Ordu’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçelerin yüksek kesimlerinde etkili oldu, kar kalınlığı 50 santime ulaştı.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önceden tedbirlerini alan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışından dolayı kapanan 301 mahalle yolunun tamamını ulaşıma açtı.

Ordu’da bahar mevsiminde kar yağışı etkili oluyor. İlçelerin yüksek ve merkez kesimlerinde şiddetini artıran kar yağışı sonrası Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışması başlattı. Mahalle ve grup yollarında, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı, 479 iş makinesi ve 550 personel görev yapıyor.



En yüksek kar kalınlığı 50 cm’ye ulaştı

Ortalama kar kalınlığının 25 santimi geçtiği kentte, en yüksek kar kalınlığı da 50 santime ulaştı. Dün akşam yağan karla birlikte kapanan, 301 mahalle yolu ulaşıma açıldı. 27 bin 318 kilometrelik güzergahıyla, Türkiye’nin en uzun kırsal yol ağına sahip olan ilde, 1840 kilometre yol ulaşıma açıldı. Çağrı merkezine ulaşan 20 hasta ve 10 cenaze bilgisi için ise yollara acil müdahalede bulunuldu.



Ekipler 24 saat görev başında

Meteorolojik uyarılar doğrultusunda merkez ve ilçelerde 7/24 nöbet tutan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan yollara anında müdahale etti. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, can ve sürüş güvenliğini sağlamak için buzlanmalara karşı tuzlama ve temizlik çalışmasını ise sürdürüyor.

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