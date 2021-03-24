Ordu'da cinayetin failleri 1 yıl sonra yakalanıp tutuklandı

Mustafa KIRLAK/KORGAN (Ordu), (DHA)ORDU´nun Korgan ilçesinde 1 yıl önce Murat Azer´in aracında av tüfeğiyle öldürülmesi olayıyla ilgili 2 kişi, tutuklandı.
Olay, 9 Nisan 2020´de Korgan ilçesi Yukarıkozpınar Mahallesi´nde meydana geldi. Vatandaşlar, yol kenarında park halindeki otomobilin sürücüsünün hareketsiz olduğunu fark edip, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sürücünün 3 çocuk babası Murat Azer olduğu, vücudunun çeşitli yerlerinden av tüfeğiyle vurularak, öldürüldüğü belirlendi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri cinayetle ilgili soruşturma başlattı. Yapılan ayrıntılı çalışmalar neticesinde, Y.A. ile H.A.´nın olay ile bağlantısı olduğu tespit edildi. Evlerinde gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından Ünye Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Korgan Mustafa KIRLAK
2021-03-24 14:08:26
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