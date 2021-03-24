Ordu´da kardan kapanan 301 mahalle yolu açıldı



Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerinde etkili oldu. Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı sonrası kapanan 301 mahalle yolunun tamamını yeniden ulaşıma açtı.

Ordu´da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Ortalama kar kalınlığının 25 santimetreyi geçtiği kentte, en yüksek kar kalınlığı da 50 santimetreye ulaştı. İlçelerin yüksek ve merkez kesimlerinde kar yağışı sonrası 301 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışması başlattı. Mahalle ve grup yollarında, 479 iş makinesi ve 550 kişilik personel görev aldı. Yapılan çalışmaların ardından 1840 kilometre yol ulaşıma açıldı.

Öte yandan çağrı merkezine ulaşan 20 hasta ve 10 cenaze bilgisi için ise yollara acil müdahalede bulunuldu.DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2021-03-24 14:34:00



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