Altınordu’da atık malzemeler ekonomiye kazandırılıyor

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından kentin çeşitli noktalarında yerleştirilen atık toplama kutularının sayıları arttırıldı. Bu kapsamda çok fazla atık malzeme toplanarak, ekonomiye kazanırılıyor.

Altınordu Belediyesi, ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında hayata geçirdiği geri dönüşüm kutusu projesi ile ekonomik değeri yüksek atık türleri arasında yer alan kağıt, plastik ve metal atıkların geri dönüşümü için çalışma yürütüyor. Yapılan çalışma ile belediye ekipleri sürdürülen proje kapsamında ilçenin farklı noktalarında var olan kutulara yenileri eklendi. Toplamda 151 adet geri dönüşüm atık kumbarası, kamu kurum ve kuruluşları, toplu yaşam alanları, parklar, sokak ve caddeler başta olmak üzere vatandaşların kolay ulaşabilecekleri noktalara yerleştirildi. Proje ile ilçe sakinlerinin kağıt, plastik ve metal atıklarını kumbaralara bırakarak temiz çevre ve geri dönüşüme katkıda bulunması hedefleniyor. Ayrıca sıfır atık projesi kapsamında Belediye tarafından şehre yerleştirilen çöp konteynerleri, cam kumbarası, tekstil geri dönüşüm kumbarası ve ambalaj geri dönüşüm kumbaraları bulunuyor.

Engelleri aşmak için, engelli bireylere tekerlekli sandalye kazandıran mavi kapak kutularından, sokak hayvanlarına tamamen geri dönüşüm malzemelerinden yapılan atık karşılığında mama veren otomat mamamitklere kadar birçok çevre dostu uygulamayı hayata geçiren Altınordu Belediyesi, bu alandaki duyarlılığı ile örnek gösteriliyor. Belediyeye bağlı ekipler, pandemi kısıtlamaları kapsamında yemekhanelerin kapalı olduğu, kafe ve restoranların ise sadece paket servis yaptığı 2020 yılında 62 bin 285 kilogram atık bitkisel yağ toplarken, TAP Derneği’nin belediyeler ile birlikte düzenlediği okullar arası atık pillerin toplanması kampanyasında ise 747 kilogram atık pil topladı.

Altınordu Belediyesine gelen talep üzerine iş yerlerine, kurumlara ve okullara yerleştirilen geri dönüşüm kumbaralarında da 2020 yılında 6 bin 760 kilogram atık elektrikli ve elektronik eşya ve 89 bin 740 kilogram tekstil atığı toplandı.

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