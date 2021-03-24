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Eski milletvekilinin oğlunun öldüğü kazada alkollü sürücü hakim karşısına çıktı

DHA

Eski milletvekilinin oğlunun öldüğü kazada alkollü sürücü hakim karşısına çıktı


Mustafa KIRLAK/FATSA, (Ordu), (DHA) ORDU´nun Fatsa ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında DSP 20'nci dönem Ordu Milletvekili Müjdat Koç´un oğlu Melih Koç'un (36) ölümüne neden olan Osman Keskin, `kasten adam öldürme´ suçundan hakkında açılan davada hâkim karşısına çıktı. Kazadan önce ilçede bir otelin restoranında arkadaşlarıyla alkol aldıklarını belirten Keskin, "Ben kesinlikle kırmızı ışıkta önümde duran araçları fark etmedim" dedi.
Kaza, 14 Ocak günü saat 20.30 sıralarında Fatsa ilçesi Dolunay Kavşağı´nda meydana geldi. Osman Keskin yönetimindeki 52 ABB 322 plakalı cip, Melih Koç yönetimindeki 06 M 2828 plakalı spor otomobile o da Celal Kır yönetimindeki 52 ABJ 940 plakalı otomobile arkadan çarptı.  Kır yönetimindeki araç da önündeki Murat Akmaz yönetimindeki 52 ZA 335 plakalı otobüse çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, araçlardan ikisi alev aldı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan araçlara müdahale ederek söndürdü. Yanan spor otomobilin sürücüsü DSP 20´nci dönem Ordu Milletvekili Müjdat Koç´un oğlu Melih Koç yaşamını yitirdi. Kaza sonrası Osman Keskin polisler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Keskin, tutuklandı.
`KASTEN ÖLDÜRME´ SUÇUNDAN YARGILANIYOR'
Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı´nca avukat Osman Keskin hakkında `kasten adam öldürme´ suçundan iddianame hazırlandı. Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi´nce görülmeye başlayan davaya Ünye M Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Osman Keskin, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye salonuna getirildi. Duruşmaya Melih Koç´un babası DSP 20'nci dönem Ordu Milletvekili Müjdat Koç, annesi ve kardeşinin yanı sıra avukatlar katıldı. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği duruşmada acılı aile Osman Keskin´e tepki gösterdi.
`ARABA TEKLEMEYE BAŞLADI´
Mahkeme başkanının sorularını yanıtlayan Osman Keskin, yolda seyir halindeyken aracında arıza meydana geldiğini söyledi. Kırmızı ışıkta bekleyen araçları fark etmediğini belirten Keskin, "Kazadan önce Fatsa´daki bir otelde arkadaşlarımla alkol aldık. Daha sonra eve gitmeye başladım. Demas kavşağını geçtikten sonra araba teklemeye başladı. Ben de bunun üzerine kısa kısa frene bastım. Ekranda yağ lambası yanıyordu. LPG´de bir sıkıntı olduğunu düşünerek. Aracın her şeyiyle oynamaya başladım. Ben o an kaza olduğunu anladım. Ben kesinlikle kırmızı ışıkta önümde duran araçları fark etmedim" diye konuştu.
Keskin´in avukatı ise, sanığın adli kontrol kuralları dahilinde tahliyesini talep etti.
`AĞABEYİM CİNAYETE KURBAN GİTMİŞTİR´
Melih Koç´un kardeşi Can Koç ise, sanığın en ağır şekilde ceza almasını talep ederek, "Kazadan 1 saat önce kendisini gördüm. Daha sonra diğer ağabeyim beni aradı. O ana kadar olayın kaza olduğunu düşüyorduk. Sanık 250 promil alkollü. Ağabeyim cinayete kurban gitmiştir" şeklinde konuştu.
Mahkeme heyeti otopsi raporunun beklemesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Fatsa Mustafa KIRLAK
2021-03-24 16:33:35

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