Eski milletvekilinin oğlunun öldüğü kazada sürücü hakim karşısına çıktı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde ocak ayı içerisinde meydana gelen ve 4 aracın karıştığı trafik kazasında, eski milletvekilinin oğlunun ölümüne neden olan alkollü sürücü hakim karşısına çıktı.

Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi’nde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında DSP 20'nci dönem Ordu Milletvekili Müjdat Koç’un oğlu Melih Koç'un (36) ölümüne neden olan alkollü Osman K., hakkında, Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘kasten öldürme’ suçundan açılan davada hakim karşısına çıktı. Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlayan davaya, Ünye M Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Osman K., güvenlik önlemleri altında adliyeye salonuna getirildi.

Duruşmada, yolda seyir halindeyken aracında arıza meydana geldiğini iddia eden Osman K., kırmızı ışıkta bekleyen araçları fark etmediğini ileri sürerek, “Kazadan önce Fatsa’daki bir otelde arkadaşlarımla alkol aldık. Daha sonra eve gitmeye başladım. Demas Kavşağı'nı geçtikten sonra araba teklemeye başladı. Ben de bunun üzerine kısa kısa frene bastım. Ekranda yağ lambası yanıyordu. LPG’de bir sıkıntı olduğunu düşünerek, aracın her şeyiyle oynamaya başladım. Ben o an kaza olduğunu anladım. Ben kesinlikle kırmızı ışıkta önümde duran araçları fark etmedim” diye konuştu.

Melih Koç’un kardeşi Can Koç ise sanığın en ağır şekilde ceza almasını talep ederek, sanığın 250 promil alkollü olduğunu, ağabeyinin cinayete kurban gittiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, otopsi raporunun beklemesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.



Olay günü yaşananlar

14 Ocak günü saat 20.30 sıralarında Fatsa ilçesi Dolunay Kavşağı’nda meydana gelen olayda, Osman Keskin yönetimindeki 52 ABB 322 plakalı cip, Melih Koç yönetimindeki 06 M 2828 plakalı spor otomobile o da Celal Kır yönetimindeki 52 ABJ 940 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kır yönetimindeki araç da önündeki Murat Akmaz yönetimindeki 52 ZA 335 plakalı otobüse çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, araçlardan ikisi alev aldı. Çıkan yangında spor otomobilin sürücüsü DSP 20’nci dönem Ordu Milletvekili Müjdat Koç’un oğlu Melih Koç, olay yerinde yaşamını yitirmişti.

