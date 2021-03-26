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Ordu'da, 2 bin 112 yetim ve öksüz çocuğun hayali gerçek oldu

DHA

Ordu'da, 2 bin 112 yetim ve öksüz çocuğun hayali gerçek oldu


Ahmet BAYRAK/ORDU, (DHA)ORDU Valisi Tuncay Sonel, kent genelinde tespit edilen 2 bin 112 yetim ve öksüz çocuğa mektup göndererek isteklerini öğrendi. Çocukların taleplerini yerine getiren Vali Sonel, "Çocuklardan gelen istekler karşısında çok duygulandım" dedi.
Ordu Valisi Tuncay Sonel, il genelinde yaşayan yetim ve öksüz çocukları sevindirmek için kolları sıvadı. Kent genelinde tespit ettirdiği 2 bin 112 çocuğa mektup gönderen Vali Tuncay Sonel, mektubunun sonuna `eğer annen ya da baban hayatta olsaydı özlemini çektiğin, annenden veya babandan isteyeceğin şey ne olurdu? Bunu da bana yazarsan çok memnun olacağım´ diye yazdı. Mektupları okurken, kendisinden bilgisayar, bisiklet, telefon, tablet, yavru köpek gibi birçok talepte bulunan çocukların isteklerini anında yerine getiren Vali Sonel, hazırlanan hediye paketlerini bizzat çocukların evlerine götürerek, onların sevincine ortak oldu. Vali Sonel, çocukların isteklerinin yerine getirilmesinde katkıda bulunanlara da `Teşekkür Belgesi´ takdim etti.
`ÇOCUKLARIMIZIN EVLERİNİ DE İNCELEDİK´
Çocuklardan gelen istekler karşısında çok duygulandığını ifade eden Vali Sonel, "940 evladımıza tablet, 81 evladımıza bilgisayar, 40 evladımıza telefon, 103 evladımıza bisiklet, 3 evladımıza televizyon, 1 evladımıza oyuncu monitörü, 8 evladımıza taraftarı oldukları takımların forma, eşofman ve spor ayakkabısı, 39 evladımızın Kapadokya, BKM  `Güldür Güldür Show´ gibi gezi ve programlara katılma talepleri, 8 çocuğumuza müzik aleti, mikrofon, 68 evladımıza oyuncak ve paten, 3 evladımıza  akülü araba, 1 evladımıza tekerlekli sandalye, 10 evladımıza alışveriş kartı, 87 evladımıza nakdi yardım, 5 evladımıza internet ve servis desteği, 16 evladımıza kurs alma desteği, 3 evladımıza oyun konsolu, 21 evladımıza burs, 1 evladımıza köpek, 1 evladımıza kedi,1 evladımıza papağan, 17 evladımıza kitap seti, 40 evladımıza genç odası takımı, 9 evladımıza salon takımı, 9 evladımıza çalışma masası takımı, 6 evladımıza bluetoothlu kulaklık ve saat, 2 evladımıza anneleri  için istedikleri çamaşır makinesi, 3 evladımıza anneleri için istedikleri  bulaşık makinesi, 2 evladımıza fotoğraf makinesi, 177 evladımıza kıyafet takımı, 407 evladımıza da muhtelif armağanlar hediye ettik. Evlatlarımızın mektuplarında bizlerden talep ettiği isteklerini Büyükşehir Belediye Başkanımız, kaymakamlarımız, ilçe belediye başkanlarımız, kamu kurumlarımız, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları personelimiz, arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz ve hayırsever iş insanlarımızın katkılarıyla gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Çocuklarımızın isteklerini yerine getirirken oturdukları evleri de inceleyip başka nelere ihtiyaçları olduğunu yerinde tespit ettik" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Ordu Ahmet BAYRAK
2021-03-26 12:27:32

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