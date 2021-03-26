Altınordu’da altyapı çalışmaları sürüyor

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından kentte başlatılan altyapı çalışmaları sürüyor.

Belediye tarafından, ilçenin gelecek 50 yıllık ihtiyacını karşılayacak olan altyapı çalışmaları sürdürülüyor. Bu kapsamda Altınordu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Şahincili Mahallesi 500. sokağı modern bir altyapıya kavuşturuyor. Mahallede, 260 metre yağmur suyu hattı yenilenirken, ardından da 260 metre sıcak asfalt serimi ve baskı beton kaldırım imalatıyla, günün ve uzun yılların ihtiyaçlarına cevap verecek hizmetler halka sunulacak.

Şahincili Mahallesi’nin yıllardır beklediği altyapı çalışmasına kavuştukları için mutlu olduklarını söyleyen mahalle muhtarı Sezgin Güzelordu, “Bu kanayan yara inşallah son bulacak. Allah razı olsun, Altınordu Belediye Başkanımız Aşkın Tören bizim mahallemize el attılar. Çalışmalar başladı inşallah alt yapı ve üst yapı ile birlikte daha güzel bir görünüme kavuşacak. Şahincili Mahallesi vatandaşları adına emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

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