Ordu'nun Ünye ilçesi Kızılay Şubesi kadınları tarafından organize edilen programda 2126 Mart Orman Haftası nedeniyle özel öğrencilerle birlikte meyve fidanı dikimi etkinliği oluşturuldu. “Bugünden Yarına Bir Meyve Projesi"ni hayata geçiren Kızılay Kadın Kolları Ünye Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun özel öğrencilerle beraber meyve fidanı dikimi gerçekleştirdi.

Ünye Ziraat Odası tarafından verilen meyve fideleri olan elma, armut, ıhlamur, töngel ve taflan toprakla buluşturulduğu prograa İlçe Tarım ve Orman Tarım Müdürlüğü de destek verirken, program sonrası konuşan Ünye Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Ahmet Tikenoğlu, "Tüm canlılara hayat veren oksijen ve suyun olduğunu, oksijenin de ormansız olmayacağını, yeşilin çok önemli olduğunu düşünenlerdeniz. Yaşantımızın en önemli çocuklarının olduğu bir okulumuzda bu gibi programın olması bizleri de mutlu etti" dedi.

Program sonrası konuşan Ünye ilçe Tarım ve Orman Müdürü Ferda Yıldırım, “Orman Haftası olması nedeniyle Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulu, Ziraat Odası ve Kızılay Ünye Şubesi en özel öğrencilerimizin bir meyve yetiştirmesine vesile oldular. Yeşil ve toprak insanları rahatlatan unsurlar" diye konuştu.

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