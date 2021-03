Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş, Hilmi Güler’e örnek aldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ordu’da iki yıldır “Kendine yeten şehir” projesi kapsamında uyguladığı tarım projeleri ile dikkat çeken Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’i örnek aldı.



Belediyecilik anlayışını değiştirdi

Ordu’da çiftçilerin gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi, tarım faaliyetlerinin arttırılması, et ve süt üretiminin artması amacıyla iki yıldır tarım projeleri uygulayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, bu amaçla üreticilere 330 damızlık koyun, 4 bin adet damızlık kaz, 211 adet Halep keçisi, 64 adet manda ve malak, yaklaşık 2 milyon adet sebze fidesi dağıttı.

Ayrıca ‘sözleşmeli tarım’ uygulaması başlatarak üreticilerden tarım ürünleri satın aldı. Aşevi kurarak aldığı ürünleri aşevi yapılan yemeklerde kullandı. Bu yemekleri her gün ihtiyaç sahiplerinin kapısına kadar götürdü.

Bu süre içerisinde damızlık koyun sayısı 700’e, kaz sayısı 14 bine yükselirken, dağıtılan sebzelerin yetiştiği seralardan adeta bereket fışkırdı. Halep keçileri Karadeniz coğrafyasını uyum sağlarken, mandalar doğum yapmaya başladı.



Yavaş ve İmamoğlu, Güler’i örnek aldı

Pandemi sürecinde tarımın öneminin artmasıyla birlikte birçok belediye başkanı tarım projeleri uygulamaya başladı. Bunlardan biri de CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. Mansur Yavaş, tarım faaliyetlerine destek olmak için kırsal kesimde 51 üreticiye 153 manda dağıtacağını duyururken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sebze fidesi dağıtmaya başladı. Her iki CHP’li belediye başkanının tarım projelerinde Hilmi Güler’in projelerinden örnek alması dikkat çekti.

