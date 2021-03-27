Simitler Kızılay’dan, dualar büyüklerden

Ordu’nun Ünye ilçesi Kızılay Kadın Kolları Başkanı Zeynep Gürel ve yönetimi tarafından Berat Kandili olması nedeniyle kandil simidi dağıtıldı.

Manevi değerlerin yükseldiği ve Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili, Şaban ayının on dördüncü gününü on beşinci gününe bağlayan gece olması nedeniyle bu gece okunacak dualar ve yapılacak ibadetlerle idrak edilecek.

Berat Kandili gecesi nedeniyle yaşlılara ziyaret ederek yönetimiyle beraber kandil simidi dağıtımı yapan Kızılay Kadın Kolları Başkanı Zeynep Gürel, "Bugün İslam alemi için kutsal olan Berat Kandili’ni idrak edeceğiz. Kandil dolayısıyla Kadın Kolları olarak olarak bir etkinlik tertipledik. Bizler Türk Kızılay Ünye Şubesi kadınları olarak zaten ihtiyaç sahibi ailelere sosyal yardımlar yapıyoruz. Bugün de kandil dolayısıyla yaşlılarımızı ziyaret ederek onların hem kandilini kutladık hem de hayır dualarını aldık. Çocuklarımızı da unutmayarak onlara da çeşitli hediyeler verdik. Bu vesile ile Berat Kandili'nin tüm İslam alemine huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, bütün halkımızın kandilini kutluyorum" dedi.

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