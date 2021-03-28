Ordu’da kısıtlama sessizliği

Vaka sayılarında yüksek riskli iller arasında yer alan Ordu’da, hafta sonu kısıtlamasında sokak ve caddeler ıssız kaldı.

Türkiye’de korona virüs vakalarının artış gösterdiği illerden birisi olan Ordu’da diğer riskli bölgelerde de olduğu gibi pazar günü kısıtlamalar devam ediyor. Ordu’nun en işlek cadde ve sokaklarında cumartesi günü görülen insan yoğunluğu, kısıtlama gününde yerini sessizliğe bıraktı. Güneşli havaya rağmen sahil bandında ve karayolunda insan ve araç yoğunluğu yaşanmazken, bazı işletmeler ise paket servis hizmetlerini sürdürdü. Öte yandan, Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kısıtlama gününde sokak ve caddelerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

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