Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden esnafa 1 milyon 600 TL destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden esnafa 1 milyon 600 TL destek

DHA

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden esnafa 1 milyon 600 TL destek


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU Büyükşehir Belediyesi, il genelinde koronavirüs nedeniyle iş yerlerini kapatan 800 esnafa toplam 1 milyon 600 bin TL nakdi destek yaptı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında iş yerleri kapanan işletmecilere Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen 2 bin TL´lik destek yardımının ödemeleri tamamlandı. 22 Mart 2021 tarihi itibariyle ödemeleri yapmaya başlayan Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede 711 kıraathane, 1 kır bahçesi, 49 internet kafe, 25 elektronik oyun salonu, 2 bilardo salonu, 1 lokal, 9 çay bahçesi, 2 halı saha işletmecisi olmak üzere toplam 800 esnafın ödemesini gerçekleştirdi. Belediye, 800 esnafın banka hesaplarına toplamda 1 milyon 600 bin TL para yatırdı.
`YARDIMLARIMIZ ESNAFLARIMIZIN HESAPLARINA YATIRILDI´
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, esnafa verdikleri sözü tuttuklarını belirterek, "Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak pandemiden dolayı zor durumda olan esnaflarımıza yardım etmek istedik. Bu sebeple İçişleri Bakanlığı genelgesiyle iş yerleri kapatılan işletmecilerimize 2 bin TL´lik bir yardım yaptık. Yardımlarımız esnaflarımızın hesaplarına yatırıldı. Biz büyük bir aileyiz, hepimizin sıkıntısı ortaktır. Dolayısıyla bu sıkıntıyı da çözüm arayışlarıyla gidermeye çalışıyoruz. Esnafımıza verdiğimiz destek sözümüzü tuttuk. Güle güle kullansınlar" dedi.DHA-Ekonomi Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2021-03-29 16:14:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Tören balıkçılarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Tören balıkçılarla buluştu
Hilmi Güler esnafa verdiği sözü tuttu Ordu Büyükşehir Belediyesi, 800 esnafa 1 milyon 600 lira destek ödemesi yaptı
YEREL HABERLER Hilmi Güler esnafa verdiği sözü tuttu Ordu Büyükşehir ...
Sahibi tedavi gören 'Pamuk' köpek, 14 gün hastane kapısında bekledi
YEREL HABERLER Sahibi tedavi gören 'Pamuk' köpek, 14 gün hastane ...
Karla kaplı yaylada sokak hayvanları besleniyor
YEREL HABERLER Karla kaplı yaylada sokak hayvanları besleniyor
Ordu’da kısıtlama sessizliği
YEREL HABERLER Ordu’da kısıtlama sessizliği
Simitler Kızılay’dan, dualar büyüklerden
YEREL HABERLER Simitler Kızılay’dan, dualar büyüklerden
Fatsa’da örtü altı çilek yetiştiriciliği yaygınlaşıyor
YEREL HABERLER Fatsa’da örtü altı çilek yetiştiriciliği ...
Ordu’da orman zararlılarına karşı predatör böcek
YEREL HABERLER Ordu’da orman zararlılarına karşı predatör böcek
Ordu’da ahırlar yenileniyor
YEREL HABERLER Ordu’da ahırlar yenileniyor
Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş, Hilmi Güler’e örnek aldı
YEREL HABERLER Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş, Hilmi Güler’e örnek ...
85 yaşındaki Altan dedenin vosvos aşkı Ordu’da yaşayan Altan Şeref, 30 yıl önce satın aldığı vosvos aracına halen gözü gibi bakıyor Çok fazla anı biriktirdiği aracı ile şenliklere de katılan Altan dede, aracının bazı bakımlarını da kendisi yapıyor 85 yaşındaki Altan Şeref: “Bu arabalar aşk”
YEREL HABERLER 85 yaşındaki Altan dedenin vosvos aşkı Ordu’da ...