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Ordu’da bir haftalık trafik bilançosu: Bin 258 araca ceza, 52 araç trafikten men

İHA

Ordu’da bir haftalık trafik bilançosu: Bin 258 araca ceza, 52 araç trafikten men

Ordu’da son bir hafta içerisinde yapılan trafik denetimlerinde bin 258 araca ceza uygulandı.
Trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 17 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 26 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 12 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 114 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 495 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 22 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 15 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 2 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.
Denetimlerde toplam 4 bin 524 araç kontrol edilirken bin 258 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu’nun muhtelif maddelerinden işlem yapıldı. Ayrıca 52 araç trafikten men edilirken 17 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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