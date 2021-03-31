Vali Sonel: “Fındıkta verim ve kaliteyi artırmak için projeler uyguluyoruz”

Ordu Valisi Tuncay Sonel, fındıkta verim ve kaliteyi arttırmak için çeşitli projelerin uygulandığını belirtti.

Vali Tuncay Sonel, ‘Fındık Bahçenizin Bakımı Bizim, Mahsulü Sizin Olsun Projesi' kapsamında oluşturulan Akpınar Mahallesi’nde İbrahim Yeşilkaş’a ait örnek bahçeyi ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Vali Sonel, fındık üretiminde verimi ve kaliteyi arttırmaya yönelik olan projenin birinci kısmında yer alan bahçelerden toprak tahlili alınması, bu tahlil sonuçlarına göre gübreleme ve çapalama çalışmalarının örnek bahçelerde uygulanması işlemini yerinde gördü.



Vali bahçede çapalama yaptı

Proje kapsamında oluşturulan örnek bahçede fındık ocaklarına kimi zaman eliyle gübre atan Vali Tuncay Sonel, kimi zaman da eline kazma aletini alarak, toprağı havalandırmak amacıyla toprağın üst yüzeyinin kazılması, çapalanması işlemini gerçekleştirdi.

Proje incelemesinde, fındık bahçelerinin özel bir zararlısı olan fındık kozalak akarına da değinen Vali Tuncay Sonel, “Yöremizde çiftçilerimiz, yöre insanımız çok iyi bilir. Gözle görülemeyecek kadar küçük, meyve veya sürgün gözlerine girerek onların şişkinleşip kozalak şeklini almalarına sebep olur” dedi.

Fındık dallarında oluşan kozalakları toplayan ve kozalakları elle toplamak suretiyle yapılan mücadele ile kimyasalların oluşturacağı olumsuzlukların da ortadan kaldırılabileceğini ifade eden Vali Sonel, yüksek verim için bu temizliğin önemine değindi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.