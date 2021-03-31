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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünye OSB’nin ilk inşaat ruhsatı verildi

İHA

Ünye OSB’nin ilk inşaat ruhsatı verildi

Ordu’nun Ünye ilçesinin 40 yıllık hayali olan ve altyapı ihalesi tamamlanarak yüklenici firma ile kısa süre önce inşaat sözleşmesi imzalanan Ünye Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) ilk inşaat ruhsatı verildi.
Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, inşaat ruhsatının firmanın yönetim kurulu üyesine teslim edilmesi sırasında yaptığı açıklamada, “Ünye’de kronik vaka haline dönüşmüş olan ve hep konuşulup da bir türlü neticesine ulaşılamayan Ünye OSB ile ilgili girişimlerimizi hızlandırdık. Bir dakika bile zaman kaybetmeden süreçte gerekli olan işlemleri tamamlayarak bu güne geldik. Bugün büyük bir mutluluk yaşamaktayız” dedi.
Ünye Organize Sanayi Bölgesi’nde ilk inşaat ruhsatı, Ünye Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen törenle hak sahibine verildi. Ünye’nin 40 yıllık hayali olan ve altyapı ihalesi tamamlanarak yüklenici firma ile kısa süre önce inşaat sözleşmesi imzalanan Ünye OSB’de ilk inşaat ruhsatını bir fındık firması aldı. Firma tarafından kurulacak fındık entegre tesisi 30 milyon liraya mal olacak ve 1 yıl sonra hizmete girecek.

“Bugün büyük bir mutluluk yaşıyoruz”
Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, 40 yıllık hayalin gerçekleşmiş olmasının Ünye adına mutluluk verici olduğunu belirterek, “Ünye’de 40 yıldır kronik vaka haline dönüşmüş olan ve hep konuşulup da bir türlü neticesine ulaşılamayan Ünye OSB ile ilgili girişimlerimizi göreve gelir gelmez hızlandırdık. Bir dakika bile zaman kaybetmeden süreçte gerekli olan işlemleri tamamlayarak bu güne geldik. Yatırımcılarımız, sanayicilerimiz bu bölgenin bir an önce hayata geçirilmesi ile ilgili sabırsızlıkla beklediklerini bizlere ifade ettiler. Alt yapı ihalesinin ardından yapım süreci sürerken, sanayicilerimiz de bir taraftan kendi inşaat kısımlarını tamamlayarak hizmet sektöründe faaliyet gösterecekler. Bizim yerel yönetim olarak en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de istihdam noktasında ki sıkıntılar. Biz bundan böyle bölge insanının kendi ilçesinde iş bulacak olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. OSB’mizdeki ilk tesisin fındıkla ilgili olması da bizi ayrıca mutlu etti” diye konuştu.

“4 yılda yapılacak işleri bir yıla sığdırdık”
Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, OSB’de uzun zaman alacak olan işleri el birliğiyle kısa süre içerisinde tamamladıklarını ifade ederek, şunları söyledi:
“Ünye OSB yılların özlemi olduğu için herkesi heyecanlandıran bir proje. Devlet, millet iş birliği içerisinde zor süreçler aşıldı. Alt yapı ihalesi ve yer teslimi yapıldı ve kazmalar vuruldu. Biz 4 yılda yapılacakları 1 yıla sığdırdık. Bunu yaparken de yerelde yekvücut olduk, ortak bir bakış açısı ile hareket ettik. Bunun içerisinde müteşebbislerimizde büyük rol aldılar. İlkler hep özeldir ve farklıdır. İlk inşaat ruhsatını alan Uslu Fındığı tebrik ediyoruz. Biliyoruz ki çok kısa süre içerisinde burada yer tahsis ettiğimiz firmalar daha alt yapı bitmeden OSB’yi fiilen yatırım anlamında dolduracaklar. Bu istihdama katkı sağlayacağı gibi ilçemizdeki sermaye birikimine ve yeni yatırımların yapılmasına da öncülük edecek.”
Konuşmaların ardından, Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve AK Parti İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, inşaat ruhsatını OSB’de yatırım yapacak olan fındık firması yönetim kurulu üyesi Murat Uslu’ya teslim etti.

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