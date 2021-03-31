Hastane önüne üst geçit

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ordu'nun Ünye ilçesinde Devlet Hastanesi önünde ölümlü ve yaralanmalı kazaların önüne geçmek için üst geçit çalışmaları başlatıldı.

Son üç yılda yaşanılan ölü ve yaralanmalı trafik kazalarının olduğu Ünye Devlet Hastanesi Kavşağı'nda, vatandaşların can güvenliği düşünülerek yol üzerinden karşıdan karşıya geçmelerinde yaşanılan tehlikenin önüne geçilmesi planlanırken, üst geçit çalışmalarının ise hava koşullarına göre kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor. Üst geçit ayaklarının Ünye Devlet Hastanesi’nin bahçesine kadar girişi sağlanırken, çalışmaların bitirilmesinin ardından hizmete girecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.