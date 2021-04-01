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Başkan Kibar: “Yaptığımız her yatırım, ilçemizin geleceği için” Ordu’nun Fatsa ilçesi, 24 aylık süreçte önemli yatırımlara imza attı

İHA

Başkan Kibar: “Yaptığımız her yatırım, ilçemizin geleceği için” Ordu’nun Fatsa ilçesi, 24 aylık süreçte önemli yatırımlara imza attı

Ordu’nun Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, ilçeye 24 aylık süreçte önemli yatırımlar kazandırdıklarını belirterek, yapmayı planladıkları yeni projeleri anlattı.
Başkan İbrahim Etem Kibar, 24 aylık görev süreçleri içerisinde, ilçenin her noktasında çalışmaları hayata geçirmeye çalıştıklarını ifade ederek, şehirde sağladıkları siyasi birlik ve beraberlik doğrultusunda istişare kültürü ile hizmet yaptıklarını aktardı. Göreve geldiklerinde Fatsa Belediyesi’nin yüklü miktarda borcu olduğunu ancak günümüzde belediyenin güçlü bir mali yapıya sahip olduğuna değinen Kibar, hizmetlerin artarak süreceğine dikkat çekti.

“2 yıllık süreçte 24 yeni hizmet aracı belediye bünyesine kazandırıldı”
Başkan İbrahim Etem Kibar, kaynakları doğru kullanıp her ay araç filosuna yenilerini eklediklerini belirterek, “Devletleştirdiğimiz araçlarımızı belediye envanterine kazandırarak çok büyük tasarruf elde ettik. Hem tasarruf ediyoruz, hem de alırken kazanıyoruz. Bugün 24 ayda 24 hizmet aracını belediyemize kazandırdık. İnşallah, 60 ayda 60 hizmet aracıyla araç filomuzu güçlendirmiş olacağız” dedi.

“Kronikleşen sorunlar çözüme kavuşturuldu”
İlçenin adının geçtiği her noktada çalışmaların sürdüğünü kaydeden Başkan Kibar, “Şehre faydalı olan her girişimin, her oluşumun, merkezindeyiz. Fatsa’nın kronikleşmiş birçok sorununu çözüme kavuşturduk. Alt yapı noktasında Ordu Büyükşehir Belediyesi ile birlikte güçlü koordinasyon ve uyumla birçok sorunu çözdük, çözmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

"Fatsa, bölgede en hızlı büyüyen ve göç alan ilçe"
Başkan Kibar, “Bölgede hızla büyüyen ve göç alan ilçe alarak Fatsa’nın yükselen bir ivmesi var. TÜİK 2020 verilerine göre Ordu’nun en hızlı ve en fazla büyüyen ilçesi Fatsa’mız oldu. Fatsa’mızın nüfusu 3 bin 914 kişi arttı. Şehrimize kattığımız değer nüfusumuza da yansıdı. Bunun gerekçesi, Fatsa’nın gelişmesi ve güzelleşmesi ile bölgemizdeki Organize Sanayimizin büyümesidir. Bu büyüme ivmesi, yeni istihdam kapılarının açılması, yeni yatırımcıların gelmesinden kaynaklanıyor. 2 yıl önce istihdam sayısı 4 bindi. Bugün bu rakam 6 binlerde. İnşallah bu sayı yılsonu itibariyle 7 binleri bulacaktır” diye konuştu.

Spor alanında önemli faaliyetlere imza atılacak
Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, ilçede spor alanında da önemli faaliyetleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade ederek, şu ifadelere yer verdi:
“Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile Gençlik ve Spor Bakanımızın Ordu programlarında ilçemiz için çok önemli müjdeler aldık. Evkaf Mahallesi’nde eski çöp alanı üzerine 100 dönümlük Millet Bahçesi ile birlikte yine Evkaf Mahallesi’nde 520 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm projesi başlatılacak. 500 hak sahibi vatandaşımızın uzun yıllardır umutla beklediği kentsel dönüşümü yerinde dönüşümle hayata geçireceğiz. Adliye binası ve Selatin Camii ile birlikte birçok sosyal ve kültürel donatı alanları olacak. TOKİ Başkanlığımız, bu projenin imalatlarını gerçekleştirecek. Gençlerimiz için il tipi gençlik merkezi, 500 seyirci kapasiteli sentetik çim saha, daha önceden belde olan mahallelerimizde basket sahası ve küçük halı sahalar olmak üzere 12 tane spor tesisini yatırım programına aldırdık. Ayrıca 1 tane de yarı olimpik yüzme havuzu yatırım programına alındı. Yine Fatsa Belediye Sporumuza, sayın bakanımızın talimatıyla destek de geliyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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