Başkandan öğrencilere dezenfektan sprey kalem

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, sınava hazırlanan öğrencilere moral ve motivasyon vermek amacıyla dezenfektan kalem hediye etti.

Pandemi sürecinde sınava hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerine Başkan Güler’den sprey özellikli kalem hediye edildi. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince hazırlanan hediyeler il genelinde bulunan 114 lise ve 200 ortaokulda öğrenim gören 19 bin öğrenciye dağıtıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığını tarafından geliştirilen sprey özellikli dezenfektan kalem, haznesinde 5 cc el dezenfektanı bulundurabiliyor. Yeni normalde sosyal hayat ile hijyenin birlikte devam ettirilebilmesine farkındalık oluşturmak amaçlı Ordu Büyükşehir Belediyesince tasarlanan dezenfektan kalem, öğrencilerin not alırken gerektiğinde el dezenfektanını kullanım kolaylığı sağlıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesince dezenfektan kalem tasarlandığı söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Dezenfektan kalemlerimiz ilimiz genelinde bulunan 19 bin öğrenci ile buluşturuldu. Şimdiden bütün çocuklarımıza sınavlarında başarılar diliyor, kalemlerin uğurlu getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Başkan Güler şöyle devam konuştu:

“Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığımızca özel tasarlanarak üretilen dezenfektan kalemlerimizi sınava hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimize hediye ettik. Ekiplerimiz 19 ilçede bulunan öğrencilerimize maske, mesafe ve hijyeni ön planda tutarak dağıtım gerçekleştirdi. Hem sosyal hayat ile hijyenin birlikte devam ettirebilmesine farkındalık çekmek hem de böyle bir ortamda sınava hazırlanan öğrencilerimize moral olabilmek için böyle bir hediyeyi uygun gördük. Kalemlerimiz il genelinde bulunan 19 bin öğrenci ile buluşturuldu. Şimdiden bütün çocuklarımıza sınavlarında başarılar diliyor, kalemlerin uğur getirmesini temenni ediyorum.”

Ekipler tarafından dağıtılan kalemler için öğrenciler Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ettiler.

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