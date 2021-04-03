Ordu’da tedavi edilen yaralı hayvan sayısı artıyor

Ordu’da yaban hayatında yaralanan ya da bilinçsiz avcılar tarafından yaralanmasına sebep verilen yaban hayvanı sayısı her geçen yıl artıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, 20032020 yılları arasındaki 17 yılda toplam 3 bin 458 yaralı hayvan tedavisi gerçekleştirildi. Buna göre yılda ortalama 200 yaralı hayvan tedavi edildi.

Özellikle son iki yıldır bilinçsizce vurulan hayvan sayısı bini aştı. Buna göre 2019 yılında yaralı olarak bulunan ve tedavi edilen hayvan sayısı 615 olurken bu rakam 2020 yılında 441 olarak gerçekleşti.

Yaralı olup tedavisi yapılan hayvanların en başında martı, karaca, şahin oldu. Onları atmaca, güvercin, baykuş, ördek, çulluk, karabatak, kuzgun, yeşilbaş, küçük karga, çakal, gri balıkçıl, kumru, porsuk ve tarla kazı izledi.

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