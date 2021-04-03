İzin belgesi olmayan sürücülere ceza yağdı

Korona virüs (Kovid19) salgınıyla mücadele kapsamında "çok yüksek riskli" bulunan ve Ordu'nun da içinde olduğu 58 ilde başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Ünye ilçesinde sıkı denetim gerçekleşti.

Türkiye'nin korona virüs haritasında "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Ordu'da sokak kısıtlaması sonrası emniyet güçlerince gün boyu denetim yapıldı. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve sivil ekipler tarafından şehrin bazı noktalarında yapılan kontrollerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle izin belgesi olmayan çoğu vatandaşlara cezai işlem uygulanırken, yapılan diğer kontrollerde ise HES kodu ve ehliyet denetimi gerçekleşti.

"Yüksek risk" grubunda yer alan illerin içerisinde olan Ordu'da 5 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te ise kısıtlama sona erecek.

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