Ordu, kendi su sayacını kendi üretiyor Ordu Büyükşehir Belediyesi, SUVER 2020 adını verdiği, yazılım ve tasarımı özel, GSM ile yükleme yapılabilen su sayacının üretimine başladı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Artık kayıp kaçak yok. Bir damla suyu dahi ölçebilen bir sistem kurduk”

Ordu Büyükşehir Belediyesi, teknoloji ve yazılımı özel tasarlanan, Türkiye’de ilk olan ve GSM ile uzaktan dolum yapılabilen SUVER 2020 isimli su sayacının üretim ile montaj çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Yaptığımız bu sistem sadece Türkiye’de değil dünyada da adından söz ettirecek" dedi.

“Düşünen, Üreten, Yarışan Ordu” sloganıyla Türkiye’de adından söz ettiren bir belediyecilik anlayışı izleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in başlattığı projeler meyvelerini vermeye başladı. Klasik belediyecilik dışında teknolojiyi her alanda kullanarak vatandaşlara verilen hizmet kalitesini arttıran Ordu Büyükşehir Belediyesi, elektronik su sayacını da kendisi üretiyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan ORYAZ tarafından tasarlanan SUVER 2020 isimli su sayacının üretildiği Fatsa ilçesine bağlı Bolaman mevkiindeki OSKİ’nin ek hizmet binasında kurulan tesiste incelemelerde bulundu.

Üretilecek sayaçlara hem elektronik kartla hem de GSM’le uzaktan yükleme yapılabileceğini vurgulayan Başkan Güler, yeni sayaçla birlikte su israfının da önüne geçileceğini söyledi.



Ayda 10 bin sayaç üretilecek

Kurulan tesisin ayda 10 bin su sayacı üretme kapasitesine sahip olduğunu dile getiren Başkan Güler, “Klasik belediyeciliğin dışındaki çalışmalarla biz örnek bir çalışma ortamı oluşturduk. 4 tane şirket kurmuştuk. Bu şirketlerden bir tanesi de Ordu Yazılım Şirketimiz. Dolayısıyla yazılım teknolojisindeki güçlülüğümüzü Ordulu gençler ve teknisyenler göstermiş oldu. Belediyemizin kurduğu Ordu Yazılım Şirketimizle burada somut olarak da su verimliliği (SUVER) isimli sayacı yaptık. Şimdi bunu Türkiye ve dışarıdan satmak üzere bizlere teklifler geliyor” dedi.



GSM ile su yüklenebilecek

Yazılımın tamamen kendilerine ait olduğunu belirten Başkan Güler, “Bu yazılım tamamen bizim teknik arkadaşlarımıza ait. Sayacımızın en güzel özelliklerinden bir tanesi anında GSM’le cep telefonu üzerinden yükleme ve ödeme yapabiliyorsunuz. Son derece akıllı bir sayaç yapmış olduk. Ordu belki bu noktada bir sürpriz yapıyor diyebiliriz. Yaptığımız bu sistemle sadece Türkiye’de değil dünyada da adından söz ettirecek. Çünkü bu her eve lazım olan sayaçlardan bir tanesi. Hem de su verimliliği ve kayıp kaçak oranında hayatımızı kolaylaştıran bir sistemi Ordulu arkadaşlarımız ve teknisyenlerimiz yapmış oldu. Bir damla suyu dahi ölçebilen bir sistem kurmuş olduk. Onları kutluyorum” diye konuştu.

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