Fındık bahçesinde devrilen traktörün sürücüsü öldü

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Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA)-ORDU'nun Ünye ilçesinde, kontrolden çıkıp, fındık bahçesine devrilen traktörün altında kalan sürücü Nurettin Taş (63), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde ilçenin Hanyanı Mahallesi´nde meydana geldi. Bahçesinde fındık kökü sökmek isteyen Nurettin Taş (63), kullandığı traktörün devrilmesiyle altına kaldı. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 4 çocuk babası Nurettin Taş'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Ünye Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA)-

2021-04-04 20:18:58



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