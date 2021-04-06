Ordu’da 205 kişiye korona cezası

Ordu’da son bir hafta içerisinde Kovid19 tedbirlerine uymayan 205 kişiye ceza uygulandı.
Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 29 Mart4 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 24 şahsa fuhuş yapmaktan, 4 şahsa sarhoşluktan, 205 şahsa ise korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı.
Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 54 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 39’u tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.