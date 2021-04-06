Fatsa Belediyesi son bir ayda 6 km beton yol yaptı Oluklu’da yapılan beton yol, en çok engelli babasını sevindirdi

Fatsa Belediyesi tarafından Kırsal mahallelerde sürdürülen beton yol seferberliği vatandaşların memnuniyeti ile karşılanıyor.

Son bir ayda, kırsal mahallelerde 6 km beton yol yapan Fatsa Belediyesi’nin Oluklu Mahallesi'nde yaptığı beton yol çalışmasından ötürü mahalle muhtarı Bayram Özdemir ve mahalle sakinleri Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar’a teşekkür etti.

Bahçeler, Salihli, Küpdüşen, Kavraz, Bozdağ, Hıdırbeyli ve Oluklu Mahallesi olmak üzere, son bir ayda 6 kilometre beton yol programı gerçekleştiren Fatsa Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, Oluklu Mahallesi'nden sonra Kayaköy Mahallesi'nde de beton yol çalışmalarına başlayacak.

Göreve geldikleri günden bugüne özellikle kırsal mahallelerin temel sorunu ve talebi olan yol çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyleyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Beton yollarla, kırsal mahallelerimizin ihtiyacını karşılıyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımızın hizmetlerimizden duyduğu memnuniyeti almaktan ve gülen yüzlerini görmekten çok mutlu oluyoruz. Mahalle sakinlerimiz ve muhtarımız ile birlikte ihtiyaç duyulan hizmetlerimizi kurduğumuz temaslarla yerine getirmekteyiz. Dayanıklı, evladiyelik beton yol yapıyoruz. 30 kilometrelik tarihin en büyük beton yol ihalesi kapsamında beton yol işlerimizi tamamladık. İlave 25 km’lik beton yol ihalesine çıktık. Kırsal mahallerimizin hak ettiği kimliğe yaraşır hizmetlerimizi yerine getiriyoruz” dedi.

Oluklu Mahallesi Sarnış mevkisine yapılan beton yol çalışmasından dolayı Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar’a teşekkür eden Mahalle Muhtarı Bayram Özdemir, “Mahallemizde bundan 15 yıl önce İl Özel İdare zamanında 1 kilometre beton yol yapılmıştı. Mahallemiz başka bir hizmet görmemişti. İnsanlar yollarda çok sıkıntı yaşıyorlardı. Çakıl dökemediğimiz yollar, Belediye Başkanımız sayesinde betona kavuştu. Yıllardır hizmet görmeyen halkımız, beton yol sayesinde hizmet gördü. Şu anda yolu iyileştirilmeyen ara yolumuz kalmadı. Bu beton yol sayesinde en az 30 yıl insanlarımız rahat edecek" diye konuştu.



Engelli babası çok mutlu

Mahallelerinde artık çamurlu yol kalmadığını ifade eden Oluklu Mahallesi sakini Tahsin Karacaoğlu, yapılan beton yolda emeği olan herkese teşekkür etti. Yüzde 98 engelli olan Dursun Öner ise, “Bu yolun yapılmasına vesile olan Belediye Başkanımız İbrahim Ethem Kibar’a ve mahalle muhtarımıza çok teşekkür ediyorum. Yüzde 98 engelli bir oğlum var. Evimizin yanından geçen yol düzgün olmadığı için oğlumu daha önce hiç köye getiremiyordum. Engelli arabasıyla bu yollarda gezemediği için buralara gelmiyordu. Şimdi bu beton yol sayesinde engelli oğlum bu yollarda gezebilecek. Çok mutluyum” şeklinde konuştu.

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