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OTB’den TOBB kampanyasına destek Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman: “Pandemiden en çok etkilenen kesim mahallelerdeki küçük işletmeler oldu. Bu kapsamda tüm tüketicileri mahallelerindeki işletmelerden alışveriş yapmaya davet ediyoruz”

İHA

OTB’den TOBB kampanyasına destek Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman: “Pandemiden en çok etkilenen kesim mahallelerdeki küçük işletmeler oldu. Bu kapsamda tüm tüketicileri mahallelerindeki işletmelerden alışveriş yapmaya davet ediyoruz”

Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, pandemi döneminde küçük işletmelerin faaliyetlerine devam etmelerini destek olmak amacıyla TOBB ve Visa ortaklığında başlatılan ve mahalle alışveriş merkezlerinden alışveriş yapmayı destekleyen kampanyayı desteklediklerini açıkladı.
Kahraman, yaptığı açıklamada, pandemiden en çok etkilenen kesimlerin küçük işletmeler olduğuna dikkat çekti.
Pandemi sürecinde Visa tarafından yapılan araştırmada, tüketicilerin alışverişlerini kendi mahallelerindeki küçük işletmelerden yapmaları hususuna sıcak baktıklarını ortaya çıkardığını vurgulayan Kahraman, “Tüketicilerin mahallelerindeki küçük işletmelerle aynı zamanda komşuluk ilişki de vardır. Bu durum dostane, ailevi bir yakınlaşma oluşturmaktadır. Bu yakınlaşma durumu vefa duygularını da geliştirmektedir. İşte işin bu duygusal yanı da göz önünde tutularak bu zor dönemde mahallelerimizdeki küçük işletmelere sahip çıkılmalıdır” dedi.

“Mahalle bakkalından alışveriş yapalım”
Bu amaçla TOBB tarafından başlatılan kampanyayı desteklediklerini açıklayan Kahraman, şöyle konuştu: “Pandemi sürecinden çıkış ‘kontrollü normalleşme’ adımlarıyla olacaktır ve görülmektedir ki bu çok da kolay olmayacaktır. Normalleşme sürecinde ekonomik hayata can verecek olan tüketici harcamalarıdır. Bu harcamaların doğru kanalize edilebilmesi, küçük işletmelerimizde açılan yaraların daha hızlı sarılabilmesini sağlayacaktır. Bu süreçte KOBİ’lerin desteklenmesi önem arz etmektedir. Ekonominin belkemiği niteliğindeki bu işletmeler, istihdam piyasası için de son derece önemlidir. KOBİ’lerin güçlenmesi makroekonomik göstergelere de olumlu yansıyacaktır. Bu farkındalık içinde biz tüketicilerin, KOBİ’lere yönelmesi ve ihtiyaçlarımızın temini noktasında KOBİ’lereden alışveriş yapmamız ve çevremize bu yönde telkin vermemiz önemlidir. Bu kapsamda tüm tüketicileri mahallelerindeki işletmelerden alışveriş yapmaya davet ediyoruz. Küçük işletmelerimizin sesleri hiç bitmesin, hayatımızdaki yerleri hiç eksilmesin istiyoruz. Her bir yurttaşımızı kampanya destek olmaya davet ediyoruz”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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