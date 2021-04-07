3. Lig: 52 Orduspor FK: 0 - Sultanbeyli Belediye Spor: 0

Misli.com 3. Lig 4. Grup maçında 52 Orduspor FK, konuk ettiği Sultanbeyli Belediye Spor ile 00 berabere kaldı.
Stat: 19 Eylül
Hakemler: Eren Gökmen xx, Çağlar Mehmet Uludağ xx, Hüseyin Otyakmaz xx
52 Orduspor FK: Taha Ayan xx, Gürkan Arslan xx, Hasan Genç xx (Gökhan Berkay Yıldız dk. 78 xx), Şükrü Kaan Kılıçarslan xx, Sebahattin Usta xx (Muhammet Emin Balcılar dk. 57 xx), Halil İbrahim Pekşen xx (Yavuz Alemdar dk. 86 xx), Ali Kemal Başaran xx, Gökhan Erdöl xx, Eşref Korkmazoğlu xx, Hakan Doğru xx, Yusuf Avcılar xx
Sultanbeyli Belediye Spor: Burak Kapan xx, Salih Gevençli xx, Samet Bulut x, Emrah Bedir xx (Fatih Özçelik dk62 x), Taner Yıldız xx, Sinan Altınel xx, Barış Dillioğlu xx (Uğurcan Arslantürk dk. 90+6 x), Muhammet Enes Erdem xx, İskender Can xx, Safa Yıldırım x (Muhammet Ali Semiz dk. 78 x), Nurullah Serbest x
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.