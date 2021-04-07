Vali Sonel, şoför esnafı ile buluştu

Ordu Valisi Tuncay Sonel, kentteki şoför esnafı ile buluşarak, sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Tuncay Sonel, korona virüs sürecinde iş dünyasının ve esnafların karşılaştığı sorun ve sıkıntıların giderilmesi için yoğun çaba sarf ediyor. Vali Tuncay Sonel bu kapsamda Ordu Şoförler Odası Başkanı Adem Yavuz başkanlığında bir grup şoför esnafını kabul ederek, karşılaştıkları sorun ve sıkıntıları dinledi.

Kırsal mahallelerden yolcu taşımacılığı yapan şoför esnaflarının korsan taşımacılığın önlenmesi talepleri başta olmak üzere birçok konudaki şikayet ve taleplerini dinleyen Vali Tuncay Sonel, “Bizim önceliğimiz sizlersiniz. Sizin hakkınızı, hukukunuzu korumak, bizim öncelikli görevimizdir. Bizim yapmamız gereken ne varsa, alınması gereken ne karar varsa, sizler için yapmaya hazırız. Sizler, ekmeğinizin peşindesiniz, Ordu ailemizin birer parçasısınız. Bana iletmiş olduğunuz konularla ilgili gerekli talimatları vereceğim. Özellikle korsan taşımacılığın önüne geçilmesi için gerekli kontrol ve denetimleri artıracağız. Tüm yasal yükümlülükleri yerine getiren ve devletimiz vergisini ödeyen şoför esnafımızı, haksız kazanç sağlamak isteyenlere karşı korumak bizim görevimizdir. Bu konuda taviz vermeden gerekeni yapacağız. Şoför esnafımızın hakkını, hukukunu koruyacağız" dedi.

Şoför esnafını kabul edip, dertlerini ve sıkıntılarını dinlemesinden dolayı Vali Tuncay Sonel’e teşekkür eden Ordu Şoförler Odası Başkanı Adem Yavuz ise, "Şoför esnafımız, pandemi sürecinin mağdurlarından. Şoför esnafımız devletimize vergisini veriyor, belediyeye güzergah belgesi ve vize bedelini ödüyor. Ama bunları hiç yapmayan ve korsan taşımacılık yapanlarla mücadele etmek durumunda kalıyor. Bu konuda bize sahip çıkan ve destek olan Sayın Valimize tüm şoför esnaflarımız adına teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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