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Altınordu Belediyesi 24 ayda 100 milyon TL borç ödedi Altınordu Belediyesi’nin 2020 yılı faaliyet raporu onaylandı, 24 aylık süreçte 100 milyon TL borç ödendi, bütçede 45 milyon TL artıya geçildi

İHA

Altınordu Belediyesi 24 ayda 100 milyon TL borç ödedi Altınordu Belediyesi’nin 2020 yılı faaliyet raporu onaylandı, 24 aylık süreçte 100 milyon TL borç ödendi, bütçede 45 milyon TL artıya geçildi

Ordu’nun Altınordu Belediyesi’nin meclis toplantısında, 24 aylık süre içerisinde 100 milyon TL borcun ödenerek, 45 milyon TL artıya geçildiği belirtildi.
Altınordu Belediyesi’nin 2021 yılı nisan ayı meclis toplantısı, meclis toplantı salonunda korona virüs salgını önlemleri kapsamında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında, Altınordu Belediyesi’nin 2020 yılı hizmet, yatırım ve çalışmalarını kapsayan idare faaliyet raporu belediye meclisince görüşülerek onaylandı. Toplantıda, 24 aylık süreci değerlendiren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, 24 aylık süreçte 100 milyon TL borcun ödendiğini ve bütçede 45 milyon TL’lik artıya geçildiğini ifade etti.
Başkan Tören özellikle Altınordu Belediyesi’nin mali anlamda elde ettiği başarıya dikkat çekti; 2017 yılının son çeyreğinden bu yana açık veren, eksilerde devraldıkları bütçeyi iyileştirdiklerini ve maksimum tasarruf, maksimum yatırım ve maksimum hizmet anlayışını benimseyerek belediye bütçesini 24 aylık dönemde 45 milyon TL artıya geçirdiklerini belirtti.
Göreve geldikleri günden bu yana doğru ve verimli çalışmalar ile kaynakların tedbirli kullanıldığını, bu sayede 100 milyon TL’nin üzerinde bir borç ödediklerini ifade eden Başkan Tören, “Tasarruf yaptık ancak ancak hizmette tasarruf yapmadık. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Hizmet noktasında asla ve asla tasarruf yapmadık. Tüm imkanlarımızı ilçemiz için seferber ettik ve etmeye devam edeceğiz” dedi.

“Mali bütçe performansımız yüzde 98,5”
Başkan Tören, yüzde 98,5 olan mali bütçe performanslarının Türkiye ölçeğinde bir başarı göstergesi olduğunu ifade edip, her alanda çalışmalara imza attıklarını kaydederek, 2019 yılında 36 olan belediye hizmet aracı sayısını, 24 ayda hizmet araçlarında atılan millileşme adımları sonucu 54’e yükselttiklerine de dikkat çekti. Bu sayede araç filosunun yüzde 50 arttırıldığını kaydeden Başkan Tören, “Göreve geldiğimiz andan itibaren şehrimizin adeta çilesine dönüşmüş yılların akut sorunlarına neşter vurduk. Bütün şehir eşit hizmet anlayışı ile 92 mahallemizde değişim ve dönüşümü yaşatan alt ve üst yapı yatırımlarını hayata geçirdik. Tasarrufla elde ettiğimiz artı değeri şehrimiz ve hemşerilerimiz için hizmete dönüştürüyoruz. Önümüzdeki yıllar yatırım ve atılım yıllarımız olacak” ifadelerine yer verdi.

Pandemi sürecinde 15 milyon TL'lik destek paketi
Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, pandemi sürecinde de her alanda kapsamlı çalışmalara imza attıklarını ifade ederek, bu doğrultuda tüm kesimleri kapsayan 15 milyon TL’lik pandemi tamamlayıcı destek paketi ile toplumsal dayanışmaya destek verildiğini söyledi.

“Altınordu Belediyesi, 24 Ayda bir kuruş dahi borçlanmadı”
Göreve geldikleri günden itibaren borçları ödeyerek, çalışanların maaşlarında da iyileştirmeye gidildiğini aktaran Başkan Tören, “Biz günü kurtarmıyoruz, her yönüyle güçlü ve yaşanabilir bir Altınordu için geleceğe eserler bırakıyoruz. Yeni dönemde vizyon belediyeciliği kapsamında şehrimize değer katacak, her kesimden insana dokunacak vizyon projelerimizle çocuk dostu, tarih dostu, kitap dostu, sanat ve kültür dostu, engelli dostu, çevre dostu, rekabet gücü yüksek, yaşanabilir, modern, aynı zamanda turizmde, ticarette tarımda, tarım endüstrisinde teknolojide üreten bir Altınordu hedefimize doğru ilerliyoruz” diye konuştu.
Başkan Tören’in konuşmasından sonra gündeme geçildi. Meclis tarafından oylanan “Altınordu Belediyesi 2020 yılı idare faaliyet raporu” onaylandı. Faaliyet raporuyla birlikte denetim komisyonu raporunun görüşüldüğü toplantıda ayrıca, meclis başkan vekillikleri ve katip üyelikler ve encümen üyelikleriyle birlikte komisyonlara üye seçimleri de gerçekleştirildi.

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