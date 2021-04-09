Vali Sonel: “Kadına yönelik şiddet hiç olmasın istiyoruz” Ordu’da kadına yönelik şiddeti önlemek adına toplantı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Sonel: “Kadına yönelik şiddet hiç olmasın istiyoruz” Ordu’da kadına yönelik şiddeti önlemek adına toplantı yapıldı

İHA

Vali Sonel: “Kadına yönelik şiddet hiç olmasın istiyoruz” Ordu’da kadına yönelik şiddeti önlemek adına toplantı yapıldı

Ordu’da, kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.
Ordu Valiliği toplantı salonunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın önderliğinde, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ortak imzasıyla yürürlüğe giren, 20202021 yılları ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı’ kapsamında bugün 81 ilde eş zamanlı olarak toplantı yapıldı. Toplantının açılış bölümüne, video konferans yoluyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da katıldı.
Toplantının açılışında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk birer konuşma yaparak, '6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmalar, bundan sonraki süreçte yapılması gereken çalışmalar, uygulamalar ve alınması gereken tedbirlere ilişkin detaylı değerlendirmelerde bulundular.

"Kadına yönelik şiddet hiç olmasın istiyoruz"
Çeşitli bilgilendirmeler ve sunumun ardından tamamlanan toplantının kapanışında konuşan Ordu Valisi Tuncay Sonel, kadına yönelik şiddeti önlemek adına yapılması gerekenleri yapmaya hazır olduklarını ifade ederek, “Kadınlarımız anamızdır, eşimizdir, kız kardeşimizdir, kızımızdır. Hakikaten onlar bizim için çok önemlidir. Ben eminim ki toplumumuzun geneli bu bilinç içerisindedir. Kadına şiddet hiç olmasın istiyoruz. Onun için her yerde anlatacağız. Okullarda anlatacağız, işyerlerinde anlatacağız, muhtarlarımız vasıtasıyla anlatacağız. Hep beraber bu işin üstesinden geleceğiz. 19 ilçemizle biz bir aileyiz. Biz, yapılması gereken ne varsa yapacağız bu konuda. Tüm birimlerimizle ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte bu işin üstesinden geleceğiz. 5 milyon kadınımızın cep telefonlarına KADES uygulamasının indirilmesi konusunda tüm çabamızı sarf edeceğiz. Kadına şiddet, böyle bir olay karşısında hepimiz çok üzülüyoruz. Bazı olaylar karşısında kelimeler kifayetsiz kalıyor. Ordu Ailesi olarak, ülke olarak bir kadınımızın saçının teline zarar gelmesin istiyoruz. Bunun için de hep beraber çalışacağız” dedi.
Toplantıya katılan Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, kadınların oluşturduğu sivil toplum kuruluşlarının başkanları da kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Prof. Dr. Enginyurt: Temmuzda nefes alacağız, eylüle temiz bir şekilde gireceğiz'
YEREL HABERLER Prof. Dr. Enginyurt: Temmuzda nefes alacağız, eylüle ...
Vali Sonel, sanayi esnafıyla buluştu
YEREL HABERLER Vali Sonel, sanayi esnafıyla buluştu
Fatsa Belediyesi beton yollarda ‘V’ kanal çalışması başlattı
YEREL HABERLER Fatsa Belediyesi beton yollarda ‘V’ kanal çalışması ...
Ünye Belediyesi yaza hazırlanıyor
YEREL HABERLER Ünye Belediyesi yaza hazırlanıyor
Altınordu Belediyesi 24 ayda 100 milyon TL borç ödedi Altınordu Belediyesi’nin 2020 yılı faaliyet raporu onaylandı, 24 aylık süreçte 100 milyon TL borç ödendi, bütçede 45 milyon TL artıya geçildi
YEREL HABERLER Altınordu Belediyesi 24 ayda 100 milyon TL borç ...
Vali Sonel, şoför esnafı ile buluştu
YEREL HABERLER Vali Sonel, şoför esnafı ile buluştu
3. Lig: 52 Orduspor FK: 0 - Sultanbeyli Belediye Spor: 0
YEREL HABERLER 3. Lig: 52 Orduspor FK: 0 - Sultanbeyli Belediye ...
Ünye Belediyesi’nde gelir arttı, gider azaldı 2020 yılında geliri 78 milyon TL olan belediyenin, gideri ise 72 milyon TL olarak açıklandı
YEREL HABERLER Ünye Belediyesi’nde gelir arttı, gider azaldı 2020 ...
Kumru’da atıl durumdaki tarım arazileri ekonomiye kazandırılıyor
YEREL HABERLER Kumru’da atıl durumdaki tarım arazileri ekonomiye ...
Ramazan ayında kalitesiz baklavaya dikkat Fıstık yerine öğütülmüş bezelye, şeker ile hazırlanan şerbet yerine ise glikoz şurubu kullanılabilir Merdiven altına üretimi yapılan tatlılar, insan sağlığını etkilediği gibi, damak zevkini de bozabilir Gıda mühendisi Murat Durak: “Glikoz ve fıstık yerine kullanılan bezelyeye dikkat edilmeli”
YEREL HABERLER Ramazan ayında kalitesiz baklavaya dikkat Fıstık ...
Hayallerini maketlere yansıtıyor
YEREL HABERLER Hayallerini maketlere yansıtıyor
OTB’den TOBB kampanyasına destek Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman: “Pandemiden en çok etkilenen kesim mahallelerdeki küçük işletmeler oldu. Bu kapsamda tüm tüketicileri mahallelerindeki işletmelerden alışveriş yapmaya davet ediyoruz”
YEREL HABERLER OTB’den TOBB kampanyasına destek Ordu Ticaret Borsası ...
Cumhurbaşkanı'nın çağrısına kuyumculardan destek
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı'nın çağrısına kuyumculardan destek
Ordulu kadın girişimci Karadeniz turşularını Türkiye'ye satıyor
YEREL HABERLER Ordulu kadın girişimci Karadeniz turşularını ...