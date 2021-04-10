Fatsa’da Polis Haftası kutlaması

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıldönümü törenle kutlandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hükümet konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene Fatsa İlçe Emniyet Müdür Vekili Yunus Yavuz ve görevli polis memurları katıldı.

Törenin ardından Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında İlçe Emniyet Müdür Vekili Yunus Yavuz, Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 10 Nisan doğumlu personellerin doğum günlerini kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.