Tecer: "Açılacak OSB'de istihdam hedefimiz büyük"

Ordu'nun Ünye ilçesi Ünye Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı, Bentonit Uzmanı Hamit Tecer, ilçe genelinde açılacak Organize Sanayi Bölgesi(OSB) için gerekli atılım yaptıklarını söyleyerek, istihdam ve üretimi öncelikli hedef haline getirdiklerini ifade etti.

Ünye Organize Sanayi Bölgesi için 9 bin metrekarelik bir alanda istihdam hedeflerini de yükselterek çalışmalar gerçekleştireceklerini ifade eden Tecer, "OSB'den sonra Ünye'de farklı bir sanayi kuruluşu açıldığında yeniden bir yatırım yapma hedeflerimiz var. Bentonitle ilgili olarak yatırım projelerimizi devam ettiriyoruz" dedi.



"Bentonit odaklı yatırım hedeflerimizi yükselteceğiz"

Yeni açılacak Organize Sanayi Bölgesi için yatırım amaçlarının bölgede ticareti arttırmayı hedeflediklerini söyleyen Maden Mühendisi Hamit Tecer, "Biz OSB'den bu yeri almadan önce aslında daha büyük bir yer alma talebimiz vardı. Ancak daha önceden onu farklı bir yerde kullanmak istedik. O yüzden bu 7 dönüm yerimizi başka bir yere devrettik. Ayrıca Organize Sanayi Bölgesi'nde bir yatırım yapma kararı daha alarak bu yatırımı bentonit üzerinden kullanacağız. Yeni oluşacak yatırımlarımızı bentonitten farklı olarak paketlemeyi öne çıkaracağız. Yaklaşık 9 bin metre karelik bir yer aldık. Daha fazla yer almak isterdik ama Organize Sanayi Bölgesi'nde yerler bitti. İkinci sanayi bölgesi açıldığında tekrar büyük bir yatırım yapmayı düşünüyoruz. Ama burada da gördüğünüz gibi biraz sıkıntı yaşıyoruz. Bu bölgede ticari alımı pek fazla değil. Bu bölgeyi bentonitin hak ettiği ciroya ulaştırmak için elimden geleni yapacağım. Önceki yıllara göre ciro standardın da üzerinde daha da yükseltmeyi planlıyoruz. Bentonitin deterjan ve bitkisel ilaç sanayisinde çok etkileri var. Bununla ilgili olarak Organize Sanayi Bölgesi'nde de daha büyük yerlerde yatırımlar yapmayı planlıyoruz. İstihdam olarak da paketlemeden dolayı personellerimizle büyümeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

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