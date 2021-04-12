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Ordu’da yoğun bakım servis sayısı arttırıldı Ordu Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu: “Vaka artışlarından kaynaklı olarak hastanelerimizin yoğun bakım servislerinde bir artış söz konusu. Fatsa ve Ünye Devlet Hastanelerimizde rezerv alanlar oluşturduk. Yoğun bakım servislerimizde kritik seviyeye ulaştığımızda bu rezerv alanları devreye sokacağız”

İHA

Ordu’da yoğun bakım servis sayısı arttırıldı Ordu Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu: “Vaka artışlarından kaynaklı olarak hastanelerimizin yoğun bakım servislerinde bir artış söz konusu. Fatsa ve Ünye Devlet Hastanelerimizde rezerv alanlar oluşturduk. Yoğun bakım servislerimizde kritik seviyeye ulaştığımızda bu rezerv alanları devreye sokacağız”

Ordu’da korona virüs vaka artışlarından kaynaklı olarak hastanelerin yoğun bakım servislerinde artış söz konusu olduğu, Fatsa ve Ünye Devlet Hastanelerinde rezerv alanlar oluşturulduğu açıklandı.
Vali Tuncay Sonel’in başkanlığında her hafta yapılan Kovid19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan Kovid19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı'na, Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, ilçe kaymakamları video konferans yoluyla, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın katıldı.
Toplantının başlangıcında, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu ve Halk Sağlığı Başkanı Dr. Fatih Aydın tarafından bir sunum yapılarak, Kovid19 pandemisi sürecinde yürütülen çalışmalar, yapılan testler, hastane kapasite doluluk oranları, yoğun bakım doluluk oranları, denetim verileri, filyasyon ve aşı çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunularak, alınması gereken tedbirlere ilişkin görüş ve öneriler dile getirildi.

234 bin kişi aşı oldu
Korona virüs pandemisinde 56. haftanın geride kaldığını belirten Dr. Fatih Aydın, “Pandemi ile mücadelede alınan tedbirlere uymanın yanında, belirlenen aşı takvimine göre sırası gelen herkes aşısını mutlaka yaptırması da çok önemlidir. İlimizde, bugüne kadar 136 bin 952 birinci doz aşı, 97 bin 883 ikinci doz aşı olmak üzere toplam 234 bin 835 doz aşı yapıldı. Vatandaşlarımızdan istirhamımız, aşılarını geciktirmeden yaptırmalarıdır“ dedi.

Yoğun bakım servislerinde artış
Hastanelerin yoğun bakım servislerinde biraz yoğunluk yaşandığına dikkat çeken İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, “Vaka artışlarından kaynaklı olarak hastanelerimizin yoğun bakım servislerinde bir artış söz konusu. Süreci anbean takip ediyoruz. Fatsa ve Ünye Devlet Hastanelerimizde hazırlıklarımız var. Rezerv alanlar oluşturduk. Yoğun bakım servislerimizde kritik seviyeye ulaştığımızda bu rezerv alanları devreye sokacağız. Bu arada rutin sağlık hizmetlerimizi ve ameliyatlarımızı da aksatmadan sürdürüyoruz” diye konuştu.

Kısmi bir azalış var
İl genelinde sürdürülen korona virüs ile mücadele çalışmaları ve sağlık hizmetleri hakkında detaylı bilgiler alan Vali Tuncay Sonel, filyasyon, test çalışmaları, hastanelerdeki doluluk oranları ve aşılama çalışmaları ile ilgili gerçekleştirilen sunum sonrası değerlendirmelerde bulundu.
Son günlerde vaka sayılarında kısmı bir azalış olduğunu ifade eden Vali Tuncay Sonel, “Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlarımızın daha dikkatli ve özenli bir davranış içerisinde olacağına inanıyorum. Biz, alınan tedbirleri titizlikle denetlemeye devam edeceğiz. Pandemi ile mücadelede, maske, mesafe, temizlik kuralı çok önemli. Herkesin bu kurala riayet etmesini istiyoruz. Sırası gelen herkesin aşısını mutlaka yaptırmasını istiyoruz. 19 ilçemizde, Kaymakamlarımızla, belediye başkanlarımızla, kamu kurumlarımız ve meslek odalarımızla birlikte tam saha pres yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
İlçe kaymakamlarından, ilçelerindeki muhtarla toplantı yapmalarını isteyen Vali Sonel, “Muhtarlarımız, devletimizin en ücra noktasındaki temsilcileridir. Onlarla bir toplantı yaparak, vatandaşlarımızın pandemi kurallarına riayet etmeleri ve aşılarını yaptırmaları konusunda muhtarlarımızdan yardım ve destek isteyelim. Muhtarlarımız da sahada olsunlar. Onlar, mahallelerini en iyi tanıyan, bilen kişilerdir. Konunun hassasiyetini, toplumun her kesimine izah etmeliyiz” dedi.
Toplantıya katılan İlçe Kaymakamları da Kovid19 pandemisi ile ilgili yürütülen çalışmalar ve yapılması gereken çalışmalar konusunda görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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