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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu Vali Yardımcısı Ekrem Ballı emekli oldu

İHA

Ordu Vali Yardımcısı Ekrem Ballı emekli oldu

Ordu’da 20 Mart 2017 tarihinden buyana Ordu Vali Yardımcılığı görevini yürüten Ekrem Ballı, 26 Nisan 2021 tarihi itibariyle yaş haddinden emekliye ayrıldı.
Vali Yardımcısı Ekrem Ballı onuruna Boztepe'de bir tesiste düzenlenen veda programında bir konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, “Bugün burada, 44 yıldır devletimize, milletimize hizmet eden, görev yapan ve emekli olan Vali Yardımcımız Ekrem Abimize düzenlediğimiz veda programı için bir aradayız. 9 aydır Ordu’dayız. Hakikaten bu sürede nezaketiyle, çalışmasıyla kendisini çok sevdik. 44 yıl dile kolay. Uzun yıllar memleketimizin her köşesinde bu aziz vatana, aziz millete hizmet eden değerli meslektaşımıza, meslekte büyüğümüze, bundan sonraki hayatında da ailesiyle birlikte mutluluk ve huzur diliyor, sağlıklı günler temenni ediyoruz. Verdiğiniz hizmetlerden dolayı devletimiz ve aziz milletimiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.
Yaş haddinden dolayı emekliye ayrılacak olan Vali Yardımcısı Ekrem Ballı ise veda programında yaptığı konuşmada duygularını şöyle ifade etti:
“Biz Ordu’da çalıştığımız süre içerisinde, Sayın Valimizin samimiyeti, mülki idareye yaklaşımı bir aile gibiydi. Çalıştığımız süre içerisinde çok rahat bir çalışma ortamı bulduk, kendimizi bir aile ortamı içerisinde hissettik. Bundan dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Kendilerine çok müteşekkiriz. Mülki idarede amirleri olarak, ülkemize hizmet ederken fedakâr ve çeşitli zorluklar altında her türlü hizmeti yerine getirme gayreti içerisinde olan bir meslek grubuyuz. O yüzden yetki ve imkan sorgulamasına girmeden, üzerimize düşen her türlü vazifeyi her şart altında, her durumda yerine getiren bir meslek grubuyuz. Ben, başta Sayın Valimiz olmak üzere, sizlerin de bu anlayış içerisinde hizmet ettiğini, bu düsturla hareket ettiğinizi memnuniyetle gördüm. İnşallah bundan sonra da meslek hayatınız aynı başarılarla devam eder.”
Ekrem Ballı, şöyle devam etti: “Ben 44 yıla yakın devlet hizmetinin son 4 yılını Ordu ilimizde geçirdim. Herhâlde meslek hayatımın en güzel dönemlerinden bir tanesi burada geçti. Sayın Valimizle de 1 yıla yakın bir sürede çalışma fırsatını buldum. Bu süre içerisinde sizlerin de gözlemlediği gibi bir aile ortamı içerisinde, Sayın Valimizin bizi rahatlatan samimi yaklaşımı, nezaketli yaklaşımı son derece bize güzel bir çalışma ortamı sağladı. Valimizin kimsesizlerin kimsesi olma, ihtiyaç sahiplerini hayırseverler ile buluşturma noktasında gayretli ve maharetli çalışmaları da bize hep ışık tuttu. Ben Sayın Valimizin ve sizlerin bundan sonra da başarılı çalışmalarınızın aynı şekilde süreceği inancındayım. Bu duygu ve düşüncelerle bu veda yemeğinde başta Sayın Valimize bir kere daha teşekkür etmek, şükranlarımı sunmak istiyorum. Siz değerli meslektaşlarıma da sizinle birlikte çalışmış olmaktan mutlu olduğumu, bundan sonraki meslek yaşamınızda başarılar ve aile yaşamınızda mutluluklar dilediğimi ifade ederek, hepinize çok teşekkür ediyorum.”
Konuşmaların ardından, Vali Tuncay Sonel tarafından Vali Yardımcısı Ekrem Ballı’ya, İçişleri Bakanlığı'nca ve Ordu Valiliği'nce hazırlanan teşekkür belgeleri ile hizmetlerinin anısına çeşitli hediyeler takdim edildi.
Düzenlenen veda programına Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Vali Yardımcıları Ekrem Ballı, Bayram Gale, Zafer Karamehmetoğlu, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu katıldı.

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