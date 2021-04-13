Ritim tutarak müziğe yön veriyorlar

Ordu'nun Ünye ilçesi Yaşar Gazioğlu İlkokulu Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Kılıç önderliğinde, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü’nün ana projesi olan "Şehrimin Ritmi, Ülkemin Sesi" adlı proje öğrencilerle beraber yapılan çalışmalarla hayata geçirildi.

Türkiye’nin farklı 8 şehrinden 10 ortağı bulunan proje, öğrencilerin öğrendikleri müziklerin ve ritmin gücünü kullanmasını sağlamayı amaçlıyor. Müzik öğretmenleri Şeküre Beşli önderliğinde projeye hazırlanan 15 öğrenci, ve öğretmenler ise "Safranbolu Ünye Fındık Lokum Ye" sloganını oluşturarak projeye farkındalık kazandırdı.

Proje sayesinde çocukların müzik bilgisini ve onların gelecekte müzikle ilgili kazanımlar elde etmesini sağlanacağını ifade eden Yaşar Gazioğlu İlkokulu Okul Müdürü Adem Karaoğlu," Projemiz ‘Şehrimin Ritmi, Ülkemin Sesi' adlı eTwinning projesidir. Bu projede amacımız çocuklara müziği sevdirmek ve ritim tutabilmelerini sağlamaktır. Müzik ruhumuzun gıdasıdır. Çocuklarımıza müzik bilgisini ve onların gelecekte müzikle ilgili kazanımlar elde etmesini sağlayabiliriz. İlerleyen dönemle bu kültürü geliştirmek için de amaçlarımız vardır. Bu amaçlarımızı farklı projelerde gerçekleştirip onlara müzik kültürünü aşılamayı hedefliyoruz" dedi.

Projenin koordinatörlüğünü yürüten Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Kılıç, "Projemizin ana kaynağı Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü’nün ana projesidir. Bir öğretmen bir ritim, binlerce atan kalp demektir. Bu proje ile ilgili bir kursa katıldım. Kursun bitiminde aldığım eğitim sayesinde bir arkadaşımla birlikte ‘Şehrimin Ritmi, Ülkemin Sesi' adlı

eTwinning projesini kurduk. Daha sonra bu projede Türkiye’nin diğer şehirlerinden de eğitim almış 8 arkadaşımız da bize katıldı. Ve toplam 10 ortak olarak projemize devam ettik. Projemizin amacı, öğrencilerimizin hangi konuda olursa olsun öğrenmelerini müziğin ve ritmin gücünü kullanarak sağlamaktı. Projemizi Şeküre Beşli öğretmenimiz önderliğinde 4B sınıfında uygulamaya karar verdik. İlk başta öğrencilerimize projeleri anlattık ne yapmaları gerektiklerini gösterdik. Bütün şehirler kendi projelerini, ritimlerini oluşturacak ve biz bunları birleştirip bir Türkiye fotoğrafı oluşturacağız. Proje çerçevesinde Safranbolu ve Ünye buluşması gerçekleştirdik. Şehirlerimizin özelliklerini ön plana çıkardık. Ve bir de sloganımız var. 'Safranbolu Ünye Fındık Lokum Ye' dedik ve çocuklar şehirleri tanıdılar" diye konuştu.

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