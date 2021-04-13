Ordu’da kadınlara yöresel lezzet kursu

Ordu’da ‘Çalışan Ordu’nun Üreten Kadınları Projesi’ kapsamında kadın kursiyerlere yönelik Yöresel Gıda Ürünleri Geliştirme Kursu’na başladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile DOKA 2019 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında uygulanan ve Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORTAR ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR İl Müdürlüğü'nün paydaşları olduğu projede, 60 kadın kursiyer teorik ve uygulamalı eğitimlere başladı.

Gülyalı Çikolata Park’ta kurulan Yöresel Gıda Ürünleri Üretimi Atölyesi’nde eğitimlere başlayan 60 kadın kursiyer, Ordu yöresine özgü yemek, tatlı, marmelat, pekmez, yufka, erişte gibi unlu mamullerin yanı sıra turşu yapımı ve üretimi, paketlenmesi ve pazarlanması konularında eğitim alıyorlar.

Kurs kapsamında kadın kursiyerlere genel ve mesleki beceri kazanmaları için yöresel gıda ürünleri yapımı, girişimcilik, eticaret, kooperatifçilik eğitimleri de verilecek.

İŞKUR tarafından desteklenen eğitimler sonunda başarılı olan kursiyerlere iş başvurularında ve kendi işlerini kurmalarında gerekli olacak Millî Eğitim Bakanlığı onaylı kurs sertifikası ve KOSGEB Girişimcilik Sertifikası da verilecek.

60 kadın kursiyere 3 ayrı grup halinde verilen uygulamalı eğitimler, 3 ay boyunca Gülyalı Çikolata Park’ta bulunan Yöresel Gıda Ürünleri Üretimi Atölyesi’nde devam edecek.

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