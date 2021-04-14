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Ordu Şehir Hastanesi inşaatı devam ediyor Ordu’ya, 250 dönüm alan üzerine yapılacak olan 900 yataklı şehir hastanesi inşaatı sürüyor Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan: “İnşaatın 750 gün içerisinde yapılarak hizmete sunulması hedefleniyor”

İHA

Ordu Şehir Hastanesi inşaatı devam ediyor Ordu’ya, 250 dönüm alan üzerine yapılacak olan 900 yataklı şehir hastanesi inşaatı sürüyor Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan: “İnşaatın 750 gün içerisinde yapılarak hizmete sunulması hedefleniyor”

Ordu'da 250 dönüm arsa üzerinde inşaatına başlanan 900 yataklı şehir hastanesinde çalışmalar devam ediyor.
Ordu’da yapılması planlanan 900 yataklı şehir hastanesinin temel kazılarında çalışmalar bir süre önce başladı. Çevre yolunun hemen altında, Ordu Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yer alan şehir hastanesinin 2 yılda tamamlanması hedefleniyor. Yapılacak olan şehir hastanesinin yanına 22 bin metrekare alana sahip bir morfoloji binasını da inşa edilecek.

"Devletimiz burada 900 yataklı muhteşem bir hastane inşa ettiriyor"
Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, hızlı bir şekilde inşaatı başlayan Ordu Şehir Hastanesi’nin, 2 yıl gibi bir sürede tamamlanarak, hizmete açılacağını beklediklerini ifade ederek, “Ordu ilimiz için çok güzel bir eser. Ordu’nun temel ihtiyacı olan hastane problemi çözüme kavuşuyor. Devletimiz burada 900 yataklı muhteşem bir hastane inşa ettiriyor. Mekanı çok güzel, çevre yolunun hemen altında, üniversite yerleşkesinin içerisinde gayet ve harika bir mekan. Hızlı bir şekilde inşaat başladı, şu anda kazı çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla 750 günde yapılarak, milletimizin hizmetine sunulacak” dedi.

“Hastane yanında morfoloji binası bulunacak”
“Tıp fakültemizdeki doktorlarımız ile Sağlık Bakanlığımızın doktorları şu anda Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde olduğu gibi beraberce afiliasyon denilen ortak kullanım şeklinde bu ile hizmet verecekler” diyen Rektör Akdoğan, “Ayrıca hastanemizin hemen yanında bir morfoloji binamız da inşa ediliyor. 20 bin metrekareye yakın bir bina olacak. Burada da tıp doktorları yetişecekler. Tıp öğrencilerinin eğitim ve öğretim görecekleri sınıflar ve laboratuvarlar olacak. Bu alan hastane şartları açısından da son derece önemli” şeklinde konuştu.

“8 koldan ulaşım imkanı olacak”
Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, hastaneye ulaşımın kolay olacağını ve 8 farklı koldan trafiğin akacağını belirterek, “Hastanemizin yaklaşık 8 koldan ulaşım imkanı var. Dolayısı ile hiçbir ulaşım sıkıntısı yaşanmayacak. Şehirden buraya ulaşım noktasında inşallah Büyükşehir Belediyemizin de yapacağı yollarla inşallah sorun yaşanmayacak” ifadelerine yer verdi.
Rektör Akdoğan, hastane inşaatının başlanmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgililere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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